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新世界發展全年轉蝕195億元 不派息

早前發盈警的新世界發展（0017）公布，截至6月30日止年度虧損約196.8億元，去年度盈利約5.5億元，每股虧損7.73元，不派發末期股息。

集團虧損因其他虧損錄49.8億元，投資物業公平值變動虧損升至31億元，財務費用升至55億元所拖累，但轉入投資物業的收益逾22億元抵銷部分影響。

集團來自持續經營業務的核心經營溢利68.98億元，按年下降18%，虧損約118億元，因收入約357.8億元，下跌34%，主要由於中港物業發展入帳減少。期內來自香港物業發展收入約24億元，內地物業發展收入約137億元，而香港投資物業收入33.5億元，內地物業投資收入18億元，而整體毛利下降22%至128.5億元。但持續經營業務的資本支出和行政及其他營運費用分別按年減少約23%及17%。

至於期內內地整體物業合同銷售額124.8億元人民幣，以大灣區為首的南部地區及長三角地區為首的東部地區貢獻最大，超過85%。

集團指，於6月底，綜合債務淨額降至約1236億元，債務淨額與權益比率為 55.0%，而可動用資金合共約463億元，包括現金及銀行結餘約280億元及可動用的銀行貸款約183億元。

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