他指鄭志剛在早前辭任行政總裁，並決意轉任非執行董事及非執行副主席，是希望投放更多時間在公職上，主席鄭家純亦尊重他的決定。「我哋好感謝鄭志剛的貢獻，創造了好多新品牌及產品，衷心希望佢下一階段順利。」當被問到，成為新「公職王」之一的鄭志剛會否從政時，馬紹祥表示，可能要問鄭志剛本人，但他一直做了好多社會服務等，集團一直支持他，更笑言大家未來要密切留意鄭志剛動向。

對於人事變動後，集團發展方向會否有變，馬紹祥兩次重申，「營運方針不變，專注地產本業，加強市場導向，提升項目回報，為股東提升回報收益。

至於今日新世界公布以2.09億元出售多間K11的相關公司，會否影響往後分拆K11業務。馬紹祥強調，K11仍是新世界旗下資產及品牌，新世界是K11的資產擁有人。而過去五年多，雖然經濟環境不理想，但K11獨有的文化商圈，令K11仍有10%的複合增長，未來更有全球七個奢侈品牌擴充，總面積涉逾3萬平方呎。

馬紹祥指，未來鄭志剛將成立一間新的公司，為新世界的K11商場及商廈ATELIER等提供品牌及市場推廣服務，至於物業管理等其他則繼續由新世界負責。而且將投資物業外判予畀專業管理公司是行業的大勢所趨，而管理公司及業主目標一致，提升項目回報，提升K11品牌價值，新世界出售上述公司後，亦可以直接節省營運成本等，將是雙贏。

被問到早前傳出由鄭志剛創辦的K11首個大型購物中心K11 Art Mall獲華潤隆地洽購，馬表示，一貫不會回應。

另外，被問到人事變動後會否有裁員計劃，馬紹祥表示，「過去幾年大環境唔太理想，公司一直用唔同方案開源節流」，如一般及行政開支按年大減17%，資本開支亦按年減23%，力度相當大。但公司並無大規模裁員計劃，會隨市場變化，繼續優化組織架構。

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