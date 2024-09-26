華潤旗下飲料公司華潤飲料昨日（25日）通過上市聆訊，早前市傳持有內地樽裝水「怡寶」等品牌的華潤飲料或最快周四（26日）來港開始IPO預路演，擬集資5億至10億美元（39億元至78億元），並計劃10月掛牌。潤飲專注於包裝飲用水及飲料市場，出產「怡寶」等包裝水品牌，去年包裝飲用水產品貢獻其92.1%的收入；同時亦有出產茶飲、果汁及運動飲品等。

榮利營造昨日（25日）亦通過上市聆訊，由同人融資任獨家保薦人，是從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的香港承建商。招股書指，根據行業報告，集團是去年香港最大的電纜及民用管道安裝分包商，以集團2023/24財年的收益計，市場份額約為13.6%。在電纜工程上，中電（0002）是主要客戶之一。財務方面，集團截至3月底今財年溢利7690.7萬元，按年增89.6%。

此外，特斯聯智慧科技今日遞表來港申上市，中信證券、海通國際擔任聯席保薦人。特斯聯被視為中國公域AIoT（AI和物聯網的融合）的獨角獸。早前有報道指，特斯聯8月底獲新一輪5000萬元投資後，公司估值超過200億元。初步招股書顯示，根據灼識諮詢報告，以去年相關收入計，公司是中國前五的公域操作系統型AIoT產品提供商。不過財務方面過去三年半持續虧損，今年前半年，公司虧損11.28億元人民幣，按年擴大2.1倍。

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