在回顧自2007年起加入新世界至今，提出產品優化、科技創新，並創造出「人有我優，人無我有」。當中新世界推出Pavilion六個發展項目，共錄1000億元合約銷售，柏蔚森更創啟德跑道區近3年銷售新高。另K11品牌亦帶動創新文化商圈。

在他離開業績發布會後，由該集團管理層行政總裁馬紹祥等繼續主持會議。在會上，馬紹祥等指，集團在剛過去年度出售非核心資產，由原先的60億元，提高至80億元，並且已經達標。在新的年度，他們在出售非核心資產的目標會達到130億元，當中在7至9月份已經完成其中38億元項目出售。至於資本開支方面，在2024年度已按年減少23%148億元，到2025年度則會繼續嚴格控制在150億元以內。他還指，集團手上有低廉的土地儲備可供運用，集團未來會將手上農地轉化，藉此有效降低補充土地成本。內地的土地儲備亦足夠未來5年運作所需。

雖然集團今年停派末期息，但是馬紹祥指，未來會待業績好轉及有盈利時恢復派息，目前會加快去槓桿。首席財務總監劉富強稱，集團己經在過去一年度減債124億元，當中長、短債各佔64億元及60億元。在一年內到期的416億元債務中，已經有一半完成再融資及償過。集團連同存款280億元及可動用信貸183億元，已經超過一年內到期債務。現時融資成本已降至約5%，料隨著美國減息，及贖回部份永續債，料今年的債務成本降至少於5%。

馬紹祥補充，由今年至今，集團進行再融資及償還債務累計已達510億元，反映銀行對集團保持銀心。單是在9月份，銀行已授出50億元新貸款，近期亦新增10億元無抵押貸款。集團在年內會加快推售樓盤，預計新一年度會推售4400個單位。執行董事黃少媚更補充，隨著內地推出組合拳針對房地產業，幫助市況止跌回穩，他們對今年內地樓盤銷售亦審慎樂觀。在剛過去一年度，他們已經在內地售樓錄得125億元人民幣合約銷售，完成全年目標超過80%。現時集團在內地的土儲逾370萬平方米，六成總樓面位於大灣區及長三角。今年集團亦有多項內地收租物業入伙，亦有助租金收入增長。

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