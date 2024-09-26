他指，在多元化紅利方面，去年香港資產及財富管理業的資產規模約達4萬億美元（31.19萬億港元），超過一半資金來自香港和內地以外的國際投資者。此外，香港是亞洲最大的對沖基金樞紐和跨境財富管理中心，由香港私募基金管理的資本額位列亞洲第二，僅次於內地。

內地與香港金融市場的互聯互通也不斷增量擴容。截至今年8月，滬深港通北向交易的總成交額約達20萬億元人民幣，南向交易的總成交額則超過5.6萬億港元。這是國際和內地企業及投資者投融資的重要平台。

香港股票市場方面，去年在香港上市的交易所買賣基金（ETF）日均成交額達118億元，升20%，去年期貨及期權平均每日成交量達135萬張合約，並在今年上半年進一步增至逾150萬張合約。中證監於4月宣布推動拓展內地與香港資本市場互聯互通的措施，而擴展滬深港通ETF範圍已生效。兩地監管機構將繼續共同推動其他措施盡早實施。

此外，他指，香港還可提供「傳承」所帶來的紅利。香港有超過2700家單一家族辦公室和1.25萬名超高淨值人士，故去年發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，並推出一系列措施，讓投資機會更趨多元化。舉例在去年為單一家族辦公室的合資格投資提供利得稅豁免，提供稅務確定性吸引家族辦公室來港落戶。

至於銀髮紅利，香港正面對人口急速老化的挑戰。到2046年，超過三分之一人口將年屆65歲或以上。截至今年年中，香港強積金制度所管理的資產合計1.23萬億元，較10年前上升約1.26倍。

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