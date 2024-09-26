moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

許正宇：新資本投資者入境計劃累接逾550份申請 或帶來165億元資金

財經事務及庫務局局長許正宇今日在2024《財經》香港財富管理論壇指，香港發展國際資產和財富管理中心方面，提供3種獨特的「紅利」，即「多元化紅利」、「傳承紅利」和「銀髮紅利」，其中於今年3月推出「新資本投資者入境計劃」，至今已接獲超過550份申請，可望為香港帶來165億元資金。

他指，在多元化紅利方面，去年香港資產及財富管理業的資產規模約達4萬億美元（31.19萬億港元），超過一半資金來自香港和內地以外的國際投資者。此外，香港是亞洲最大的對沖基金樞紐和跨境財富管理中心，由香港私募基金管理的資本額位列亞洲第二，僅次於內地。

內地與香港金融市場的互聯互通也不斷增量擴容。截至今年8月，滬深港通北向交易的總成交額約達20萬億元人民幣，南向交易的總成交額則超過5.6萬億港元。這是國際和內地企業及投資者投融資的重要平台。

香港股票市場方面，去年在香港上市的交易所買賣基金（ETF）日均成交額達118億元，升20%，去年期貨及期權平均每日成交量達135萬張合約，並在今年上半年進一步增至逾150萬張合約。中證監於4月宣布推動拓展內地與香港資本市場互聯互通的措施，而擴展滬深港通ETF範圍已生效。兩地監管機構將繼續共同推動其他措施盡早實施。

此外，他指，香港還可提供「傳承」所帶來的紅利。香港有超過2700家單一家族辦公室和1.25萬名超高淨值人士，故去年發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，並推出一系列措施，讓投資機會更趨多元化。舉例在去年為單一家族辦公室的合資格投資提供利得稅豁免，提供稅務確定性吸引家族辦公室來港落戶。

至於銀髮紅利，香港正面對人口急速老化的挑戰。到2046年，超過三分之一人口將年屆65歲或以上。截至今年年中，香港強積金制度所管理的資產合計1.23萬億元，較10年前上升約1.26倍。

其他報道

鄭志剛辭任後首開腔 鄭家純：感謝兒子多年努力祝新發展順遂 集團續由專業團隊管理

鄭志剛：新世界年內受非現金虧損影響  馬紹祥：期待恢復盈利時再派息

卡羅特今截飛 孖展超額認購1063倍

華潤飲料、榮利營造過上市聆訊 特斯聯智慧科技遞表

新世界新CEO馬紹祥：團隊現時「好有能力」無需再調整 未評鄭志剛會否從政

鄭志剛辭新世界百貨主席 張輝熱接任

香港場外衍生工具匯報制度改革明年9月實施

新世界2.09億售K11管理公司等予鄭志剛

新世界發展全年轉蝕195億元 不派息

本港8月出口升6.4%遜預期 增幅按月跌6.7個百分點

渣打：政治局會議大大超出預期 證實政策轉變 將有更多措施

附錄音︱鄭志剛：主動辭任新世界行政總裁 高興父親支持決定 業績會開場3分鐘即離席

全日沽空金額增10% 比率降至17% 盈富沽空增10% 比率升至46%

新世界擬出售啟德體育園予周大福企業