鄭志剛今日於收市後的網上業績會上，先提到有關2024年財年業績想澄清一點，希望大家不要誤會公司虧損了200億現金，因為他留意到坊間有很多人混淆視聽，主要原因是上半年財年出售新創建的83億非現金的虧損，另外還有92億在物業非研究的減值及撥備。如果計算核心經營的利潤，新世界仍有69億元，其實只是下跌了18%。

然後鄭志剛話鋒一轉，稱想用少許時間交代他在下一個階段的動向。他首先表示，很感謝各位傳媒朋友在過去的十幾年對新世界的支持，指新世界可以這樣十幾年去茁壯成長，都是有賴於各位傳媒的支持。他在2007年加入新世界，出任了聯席總經理，後來獲委任為執行副主席及行政總裁，一直與公司上下合作無間，和很多團隊一起推出很多新的改革，例如行政管理、品牌建立、產品優化、科技創新等方面都取得長足發展。

他續稱，有賴於團隊卓越思維及努力，公司創造了很多「人有我優，人冇我有」的項目及產品，例如Pavilion Collection住宅系列，6個項目共創了差不多1000億港元的銷售。當中柏傲莊開賣的時候，更成為97年之後新票王，最近的柏蔚森創下啟德跑道近三年銷量的新高。

至於另一個團隊K11，創設了K11品牌，也在不斷創新、發展獨有的文化商圈模式。

鄭表示，人生是應該不斷學習，盡自己所長，他很感謝特區政府的信任，先後委任其做文化藝術盛事委員會主席、金融發展局董事會成員以及香港財富傳承學院主席。

經過很長的心思熟慮，他決定在人生下一個階段投放更多時間在社會公職，為香港和祖國發揮更大的貢獻。因此在幾個星期前，他主動辭任執行副主席和行政總裁的職位，亦非常高興他的父親鄭家純博士十分尊重和支持他。

他又說，和新的CEO馬紹祥先生認識多年，亦都合作無間，同時，他將擔任非執行副主席繼續為K11的商業策略出一分力。

最後，他藉此機會感謝集團上下一直對他的支持和愛護，並再一次感謝傳媒，十分感謝。「謝謝。謝謝各位的支持，祝大家生活愉快。」

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