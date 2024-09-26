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新華滙富上財年虧損收窄至5665萬元

主要從事證券投資的新華滙富金融（0188）公布截至今年六月底止全年業績，公司股東應佔虧損5665.4萬元，按年收窄27.8%；同期收益2070.2萬元，按年增加35.1%

集團指，今財年集團自用物業錄得稅後重估虧損2500萬元，按年擴大2.1倍，由於港島區甲級寫字樓空置率仍處於兩位數，導致租金持續下跌。金融中介業務佣金及費用收入2100萬元，按年增加40%。由於利率上調，集團今財年銀行存款利息收入增加300萬。股息及租金收入今財年增加至1000萬元，按年增加42.9%。

至於企業融資和資本市場部門，集團指，該部門今財年總收益1100萬元，按年增83.3%，是由於今年一月完成一個首次公開發售專案，並確認了800萬元收入。該部門亦最近簽訂一份保薦人合約，若未來數月市場情緒有所改善，該部門有望獲得更多合約。

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