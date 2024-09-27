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標指再創新高 道指升260點 金龍指數創兩年半最大升幅

美債息回軟，美2年期10年期債息差續正數，但收窄，美3個月10年期債息倒掛收窄，中共中央政治局會議政策力度超預期，金龍指數曾升12%創兩年半最大升幅，及創1年新高，標指創即市及收市新高。美國上周首次申領失業救濟人數意外降至四個月低點，數據公布後債市交易員對於聯儲局的減息押注減弱。科技板塊領漲，美光科技的強勁展望提振市場人氣，而最新數據重燃了對經濟前景的樂觀情緒。以色列拒絕停火談判，將持續打擊黎巴嫩真主黨目標。日本自民黨周五舉行總裁選舉，關注選舉結果對貨幣政策的影響。

道瓊斯工業平均指數收漲260點，升幅0.63%，報42175點。標普500指數收漲23點，升幅0.41%，報5745點。納斯達克綜合指數收漲108點，或0.6%，報18190點。

Caterpillar升3.36%，報390.96美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻83點，而Chevron跌1.38%，報141.99元，拖累道指13點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.52元，升0.5%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報162.73元，升0.76%，亞馬遜(美：AMZN)收市報191.16元，跌0.71%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報567.84元，跌0.08%，英偉達(美：NVDA)收市報124.04元，升0.42%，微軟(美：MSFT)收市報431.31元，跌0.18%，Tesla (美：TSLA)收市報254.22元，跌1.08%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.25%，報525點。德國DAX指數收漲1.7%，報19238點；法國CAC 40指數漲2.34%，報7742點；英國富時100指數收漲0.2%，報8284點。

納斯達克中國金龍指數收漲10.86%，報6958點。

美國2年期債息曾升最多1.95%，是9月11日後最大升幅，當日升幅為2.65%。高見3.6287厘，是9月20日3.6436厘後最高。收市報3.6287厘，是9月12日後收市新高，當日報3.6392厘。連升2日，累計升0.0908厘，對上一次連升2日是9月18日。

美國10年期債息曾升最多0.9%，高見3.8191厘，是9月4日3.8405厘後最高。收市報3.7963厘，是9月3日後收市新高，當日報3.831厘。連升2日，累計升0.0682厘，對上一次連升2日是9月18日。

美2年期10年期債息差續正數，曾低見16.23基點，收市報16.553點，是9月23日後收市新低，當日報16點。收報16.553點，跌25.98%。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至80.273基點，是5月30日79.364基點後最窄。收市報82.82基點，是5月29日後收市最窄，當日報80.804基點。連續兩日收窄，累計7.128基點，對上一次連升2日是9月18日。

金龍指數曾升最多12.74%，是2022年3月16日後最大升幅，當日升幅為33.26%。高見7076.67點，是2023年9月6日7215.37點後最高。收市報6958.1點，是5月17日後收市新高，當日報6981.58點。收報6958.1點，升10.85%。

道指曾升最多0.74%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見42224.15點，是9月25日42299.64點後最高。收市報42175.11點，是9月24日後收市新高，當日報42208.22點。

標指曾升最多0.79%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為2.05%。高見5767.37點，創紀錄新高。收報5745.37點，升0.4%，創收市價計新高。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是9月18日。

納指曾升最多1.36%，是9月19日後最大升幅，當日升幅為3%。高見18327.34點，是7月16日18576.83點後最高。收市報18190.29點，是7月16日後收市新高，當日報18509.34點。連升4日，累計升241.97點，對上一次連升4日是9月12日。第1日陰燭。

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