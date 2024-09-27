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港股ADR升594點 夜期高水650點 美期跌亞股升

美股向上，港股ADR升594點或2.98%，報20519點，即月恒指夜期升548點，報20575點，夜期高水650點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升9.29%，折合報445.54元；阿里巴巴（9988）升10.06%，折合報102.17元；美團（3690）升12.86%，折合報161.11元；匯控（0005）升2.77%，折合報71.43元；建行（0939）升3.7%，折合報6.31元。

道期現跌0.018%；標期現跌0.03%；納期現跌0.1%。日本東證指數現跌0.34%；韓國KOSPI指數現升0.25%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.14%。

VIX指數隔晚跌0.25%或0.04點，報15.37點。

紐油現跌0.87%或0.59美元，報67.08美元；布油現跌0.81%或0.57美元，報71.02美元；金價現跌0.04%或1.32美元，報2671.06美元；LME 銅期貨隔晚升2.72%或267.5美元，報10080.5美元。比特幣現升0.84%或546.18美元，報65225.02美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報3.7963厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，香港資源控股（2882）、中華汽車（0026）、HSSP INTL（3626）、寰宇娛樂文化（1046）、傳遞娛樂（1326）、中證國際（0943）等。

人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%。

新華滙富（0188）上財年虧損收窄至5665萬元。

黛麗斯（0333）全年虧損收窄至220萬元不派息。

新世界發展（0017）全年轉蝕195億元，不派息。新世界2.09億售K11管理公司等予鄭志剛。馬紹祥：期待恢復盈利時再派息。新世界擬出售啟德體育園予周大福企業。

鄭志剛辭任新世界行政總裁，同日辭任新百貨（0825）、周大福珠寶董事。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港投入10億人幣提升本地消費體驗，下月起推限時滿額包郵到港服務。

 

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