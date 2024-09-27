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恒指今早高開522點 科指升3.1% 齊創逾一年高 新世界升16%

恒指今早高開522點或2.63%，報20446點，是2023年4月20日20472.5點後最高。大市成交金額69億元；國指今早高開169點或2.39%，報7255點。恒生科技指數開市報4340點，升3.1%，是2023年8月11日4386.43點後最高。恒指20天線升穿100天線，科指20天線升穿250天線。上升股份比例為21.38%，下跌為1.7%，無升跌為76.91%。

藍籌74隻升，6隻下跌，2隻無升跌。新世界發展（0017）升16%，報9.5元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.74%，報18.08元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是京東（9618）創52周高，見147.7元，開市報147.7元，升6.64%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報45元，跌2.6%。

恒指20天線(18013.58點)升穿100天線(17951.98點)。科指20天線(3637.32點)升穿250天線(3624.31點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港資源控股（2882）無成交，報0.62元。

中華汽車（0026）無成交，報51.7元。

HSSP INTL（3626）無成交，報0.25元。

寰宇娛樂文化（1046）無成交，報0.29元。

傳遞娛樂（1326）無成交，報0.038元。

中證國際（0943）無成交，報0.01元。

人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%。

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.24元，開市報6.24元，升0.65%。

農行（1288）開市報4元，無升跌。

工行（1398）開市報4.84元，升0.21%。

交行（3328）開市報6.19元，升0.81%。

招商銀行（3968）開市報38.7元，升2.93%。

中國銀行（3988）開市報3.85元，升0.52%。

新華滙富（0188）上財年虧損收窄至5665萬元。無成交，報0.223元。

黛麗斯（0333）全年虧損收窄至220萬元不派息。無成交，報0.25元。

新世界發展（0017）全年轉蝕195億元，不派息。新世界2.09億售K11管理公司等予鄭志剛。馬紹祥：期待恢復盈利時再派息。新世界擬出售啟德體育園予周大福企業。開市報9.5元，升16%。

鄭志剛辭任新世界行政總裁，同日辭任新百貨（0825）、周大福珠寶董事。新百貨開市報0.248元，無升跌。

周大福（1929）開市報7.73元，升2.52%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港投入10億人幣提升本地消費體驗，下月起推限時滿額包郵到港服務。創52周高，見102元，開市報102元，升4.35%。

破頂股表現

破頂股包括，奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見108.3元，開市報108.3元，升0.93%；騰訊控股（80700）創上市新高，見390.4元，開市報390.4元，升1.09%；美的（0300）創上市新高，見80元，開市報80元，升2.96%；新城發展（1030）創52周高，見2.03元，開市報2.03元，升4.64%；龍光地產（3380）創52周高，見1.03元，開市報1.03元，升6.19%；中國銀河（6881）創52周高，見5.14元，開市報5.14元，升1.18%；思考樂教育（1769）創52周高，見6.06元，開市報6.06元，升5.57%；新華保險（1336）創52周高，見21.2元，開市報21.2元，升3.92%；中國再保險（1508）創52周高，見0.8元，開市報0.8元，升1.27%；中國太平（0966）創52周高，見11.98元，開市報11.98元，升2.39%；中國太保（2601）創52周高，見26.65元，開市報26.65元，升4.72%；人保集團（1339）創52周高，見3.6元，開市報3.6元，升2.86%；京東物流（2618）創52周高，見12.1元，開市報12.1元，升5.22%；招商局港口（0144）創52周高，見12.86元，開市報12.86元，升1.26%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見102元，開市報102元，升4.35%；騰訊（0700）創52周高，見443.2元，開市報443.2元，升3.07%；美團（3690）創52周高，見160元，開市報160元，升5.12%；京東（9618）創52周高，見147.7元，開市報147.7元，升6.64%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見161.5元，開市報161.5元，升6.11%；新地（0016）創52周高，見87.8元，開市報87.8元，升5.28%；吉利（0175）創52周高，見11.2元，開市報11.2元，升0.54%；平保（2318）創52周高，見47.25元，開市報47.25元，升3.73%；中國人壽（2628）創52周高，見14.38元，開市報14.38元，升2.86%；中信（0267）創52周高，見8.85元，開市報8.85元，升1.14%；建行（0939）創52周高，見6.24元，開市報6.24元，升0.65%；創科實業（0669）創52周高，見121.4元，開市報121.4元，升2.97%；比亞迪（1211）創52周高，見267.6元，開市報267.6元，升2.76%；郵儲銀行（1658）創52周高，見4.75元，開市報4.75元，升0.21%。

破底股方面

創上市新低，包括神話世界（0582）低見0.152元，開市報0.152元，跌9.52%。

異動股

上升異動股，包括，新世界發展（0017）開市報9.5元，升16%；蒙牛（2319）開市報18.46元，升14.94%；海倫司（9869）開市報3.09元，升14.87%；佳兆業（1638）開市報0.149元，升14.62%。

下跌異動股，包括，神話世界（0582）創上市新低，見0.152元，開市報0.152元，跌9.52%；偉志控股（1305）開市報0.69元，跌9.21%；聯合能源集團（0467）開市報0.305元，跌8.96%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報19.54元，跌6.95%；WKK INTL (HOLD)（0532）見52周低0.345元，開市報0.345元，跌6.76%；旅橙文化（8627）開市報0.056元，跌6.67%；國農金融投資（8120）開市報0.046元，跌6.12%；名仕快相（8483）見52周低0.052元，開市報0.052元，跌5.45%；匯財金融投資（8018）開市報0.072元，跌5.26%；富邦台灣半導體（3076）開市報7.1元，跌4.38%；超威動力（0951）開市報1.37元，跌4.2%。

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