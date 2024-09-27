恒指今早高開522點或2.63%，報20446點，是2023年4月20日20472.5點後最高。大市成交金額69億元；國指今早高開169點或2.39%，報7255點。恒生科技指數開市報4340點，升3.1%，是2023年8月11日4386.43點後最高。恒指20天線升穿100天線，科指20天線升穿250天線。上升股份比例為21.38%，下跌為1.7%，無升跌為76.91%。