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1至8月工業企業利潤增0.5% 8月跌17.8%

國統局公布，1至8月份全國規模以上工業企業利潤按年增長0.5%，實現利潤總額4.65萬億元人民幣，受去年同期高基數等因素影響，8月份則按年跌17.8%。

國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，受市場有效需求不足以及高溫、暴雨、洪澇等天災對部分地區衝擊較大等因素影響，加之8月份當月同期基數較7月份明顯抬高，1至8月份，規上工業企業利潤增速回落，但仍延續年初以來的增長態勢，以高技術製造業為代表的新動能產業保持較快增長，工業經濟高品質發展持續穩步推進。

工業企業利潤和營業收入持續維持增長。從營業收入扣減營業成本計算的毛利角度來看，1至8月規上工業企業毛利年增1.2%。從產業來看，1至8月份，在41個工業大類產業中，有29個產業獲利年增，增長面超七成。1至8月份，規上工業企業營業收入較去年同期增長2.4%，維持穩定增長。

高技術製造業利潤持續快速增長。1至8月份，高技術製造業利潤年增10.9%，高於規上工業平均10.4個百分點，拉動規上工業利潤增長1.8個百分點，支撐作用明顯。其中，代表高端化、智慧化、綠色化的太空船及運載火箭製造、智慧車載設備製造、鋰離子電池製造等產業利潤增長較快，較去年同期增長20.3%、26.2%、29.9%；新興重點領域產業鏈綜效逐步顯現，半導體元件專用設備製造、敏感元件及感測器製造、光電子元件製造等產業利潤較去年同期分別增長14.5%、42.9%、130.6%。

消費品製造業及裝備製造業利潤維持穩定增長。受國內消費需求平穩恢復和工業品出口維持較快增長帶動，消費品製造業和裝備製造業維持穩定增長，部分消費品和裝備產業利潤增長較快。1至8月份，消費品製造業利潤較去年同期增長8.4%。其中，農副食品、紡織、文教工美等7個產業利潤均達到兩位數增長。1至8月份，裝備製造業利潤年增3.2%，裝備製造業的8個產業中有5個實現增長，其中鐵路船舶航空航太、電子等產業利潤年增34.5%、22.1%，延續快速增長態勢。

整體看，規上工業企業利潤延續增長態勢，工業新動能支撐作用彰顯，但同時也要看到，國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。下階段，要加速培育壯大新動能，積極擴大國內有效需求，進一步推動大規模設備更新和消費品以舊換新，不斷夯實工業企業效益恢復基礎。

1至8月份，規模以上工業企業中，國營控股企業實現利潤總額15490.6億元，年減1.3%；股份制企業實現利潤總額34430.3億元，下降1.3%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額11777.0億億元，下降1.3%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額11777.0億億元，下降1.3%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額11777.0億元，增長6.9%；私人企業實現利潤總額12,648.3億元，增長2.6%。

1至8月份，礦業實現利潤總額8,132.8億元，較去年同期下降9.2%；製造業獲利總額3,2,967.2億元，增長1.1%；電力、熱力、瓦斯及水生產及供應業實現利潤總額5,427.3億元，增長14.7%。

1至8月份，主要產業利潤如下：有色金屬冶煉及壓延加工業利潤年增64.2%，電腦、通訊及其他電子設備製造業增長22.1%，農副食品加工業增長18.2%，電力、熱力生產和供應業增長16.7%，紡織業增長14.7%，石油和天然氣開採業增長3.9%，汽車製造業增長3.0%，通用設備製造業增長2.2%，化學原料和化學製品製造業增長0.6%，專用設備製造業下降6.0%，電氣機械和器材製造業下降11.2%，煤炭開採和洗選業下降20.9%，非金屬礦物製品業下降50.9%，石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉及壓延加工業按年由盈轉虧。

1至8月份，規模以上工業企業營業收入87.10兆元，較去年同期增長2.4%；發生營業成本74.38兆元，增長2.6%；營業收入利潤率為5.34%，較去年同期下降0.10個百分點。

 

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