蒙牛（2319）現報17.92元，升11.58%；現代牧業（1117）創52周高，見1.31元，現報0.97元，升21.25%；優然牧業（9858）創52周高，見1.89元，現報1.54元，升18.46%；澳優（1717）現報2.24元，升12%；中國聖牧 （1432）現報0.186元，升8.14%；原生態牧業（1431）創52周高，見0.15元，現報0.136元，升5.43%；H&H國際（1112）現報10.3元，升3.31%；中國飛鶴（6186）創52周高，見5.51元，現報5.21元，升5.25%。

農業農村部、國家發展改革委、工業及資訊化部、財政部、中國人民銀行、市場監理總局、金融監理總局聯合印發《關於促進肉牛奶牛生產穩定發展的通知》（以下簡稱《通知》），對穩定肉牛奶牛生產作出部署，幫助養殖場戶渡過難關。

《通知》明確了7個方面的政策措施。一是著力穩定肉牛奶牛基礎產能，要求各地加速實施基礎母牛擴群提質項目，培育乳牛家庭牧場和酪農合作社等新型經營主體。二是有效降低養殖場戶飼草成本，以好用足糧改飼支持政策，加快推廣優質飼草收儲進度；實施好草原畜牧業轉型升級整縣推進項目，提升項目建設品質。第三是推動乳業養殖加工整合發展，全面落實穩定可控乳源需求，穩定生鮮乳購銷秩序，規範復原乳添加和標識管理，優化實施乳業生產能力提升整縣推進項目，促進一二三產業融合發展。四是強化信貸保險政策支持，建立肉牛奶牛養殖場戶白名單制度，對暫時遇到困難的養殖場戶，透過合理展期、續貸等方式予以支持，不盲目抽貸、斷貸、限貸。支持將肉牛奶牛活體、養殖圈舍等納入抵質押品範圍，鼓勵銀行機構創新「青貯貸」等專項金融產品。積極以好基礎母牛擴群提質、乳業新型經營主體培育等政策，可探討採取貼息補助的方式給予支持。因地制宜支持發展肉牛養殖、基礎母牛養殖保險。五是強化脫貧地區和脫貧群眾肉牛奶牛產業支持，統籌用好中央財政銜接資金，對符合支持條件的脫貧養殖戶予以補助。規劃實施好脫貧地區肉牛奶牛幫扶產業項目，提升抗風險能力。六是促進牛肉牛奶消費，科學宣傳展示鮮牛肉、鮮牛奶品質和營養價值，推廣「學生飲用奶」，鼓勵有條件的地方通過發放消費券等方式，拉動牛奶消費。七是加強技術指導服務，強化生產情勢分析研判及預警引導，繼續實施農技推廣特聘計劃，指導做好肉牛奶牛疫病防治；整合推廣一批高效實用技術，實現節本提質增效。

《通知》要求，各地要強化部門溝通協作，形成工作合力。在組織落實現有資金管道基礎上，結合實際推出更有針對性的助農助企紓困支持政策。建立與養殖場戶（企業）常態化溝通交流機制，指導並協助解決好生產經營中遇到的實際困難，促進肉牛奶牛生產平穩發展。

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