彭博社昨晚引述消息指，騰訊（0700）是富途股票出售的賣方，這是利用北京推出經濟刺激措施後市場狀況改善的最新舉措。早前，彭博社引述看到的條款顯示，一名身分不明的股東以較上一交易日溢價5.9%的價格出售富途ADR，套現約2.06億美元。另外，有報道指，騰訊將以超過1.5億美元的價格出售Sporta。
報道引述消息指，騰訊一直在退出部分投資組合，富途股份出售也符合該策略。騰訊和富途的代表沒有回應中國營業時間以外的查詢。
報道指，過去一周，一些中國公司的股東已從其持有的股份中套現超過10億美元。如早前Prosus 以7.43億美元出售攜程（9961）全部股份。百度（9888）隨後出售該公司價值5.34億美元的ADR。
另外，彭博社報道，Mint引述消息指，騰訊將出售其所持Sporta Technologies Ltd的股份。Sporta是遊戲平台Dream11的母公司。Tiga Investment Pte Ltd將以超過1.5億美元的價格收購這些股份。騰訊和Tiga沒有回覆Mint尋求評論的請求，Dream11向Mint表示不予評論。2月份，印度法院停止了針對Sporta的破產程序。
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