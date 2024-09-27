報道引述消息指，騰訊一直在退出部分投資組合，富途股份出售也符合該策略。騰訊和富途的代表沒有回應中國營業時間以外的查詢。

報道指，過去一周，一些中國公司的股東已從其持有的股份中套現超過10億美元。如早前Prosus 以7.43億美元出售攜程（9961）全部股份。百度（9888）隨後出售該公司價值5.34億美元的ADR。

另外，彭博社報道，Mint引述消息指，騰訊將出售其所持Sporta Technologies Ltd的股份。Sporta是遊戲平台Dream11的母公司。Tiga Investment Pte Ltd將以超過1.5億美元的價格收購這些股份。騰訊和Tiga沒有回覆Mint尋求評論的請求，Dream11向Mint表示不予評論。2月份，印度法院停止了針對Sporta的破產程序。

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