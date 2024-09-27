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高盛：美國大選後 買入中國股票將成關鍵交易

彭博社報道，高盛全球市場董事總經理兼戰術專家Scott Rubner表示，金龍中國指數過去四天飈升19%。一旦美國大選結束，中國股票將成為投資者計劃中的關鍵部分。

儘管股市已上漲，但Rubner認為期待已久的中國股市復蘇可能終於到來。如果真是這樣，投資者應該想抓住機會。Rubner稱，「我真的認為這一次對中國來說是不一樣的」，並指出目前減持中國股票是全球股市的「最大共識交易」。他寫道，「再新興市場(Re-emerging)已迅速成為受青睞的11月和12月美國大選後交易」。他指的是對年底到期的看漲期權的需求。

高盛集團機構經紀部門早前報告顯示，中國股市周二錄得2021年3月以來最大單日淨買入，為過去十年內次高水平。

共同基金也有更大的買入空間。Rubner指，截至8月底，全球共同基金對中國股票的資金配置比例為5.1%，處於歷史低位。但更大的提振有望來自被動投資者。2024年有6,950億美元流入在美上市交易所交易基金(ETF)，其中只有49億美元流向中國相關ETF。

Rubner寫道，「中國和新興市場資產不像美國市場那樣受益於每日的被動資金流入，但這種情况正在改變」。

根據彭博社匯編的數據，周三有超過1.73億美元的資金流入Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF(ASHR)，創下2022年6月以來的最高水平。Rubner預計未來還會迎來進一步的資金流入。

 

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