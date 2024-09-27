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花旗指定分行國慶黃金周增設額外營業時間

為迎接國慶黃金周假期，花旗銀行將於指定分行增設額外營業時間，為客戶提供銀行及理財服務。此外，花旗亦為跨境客戶帶來悉心挑選的豐富獎賞和優惠，讓來港客戶在香港能盡情享受黃金周假期。

10月1日國慶假期當天，花旗銀行將於彌敦道分行增設額外營業時間，服務時間由中午11時至下午4時，提供開立戶口、申請信用卡、保險或私人貸款及一般查詢服務。

花旗向跨境客戶提供獎賞和優惠：

獎賞1

咖啡現金券

 親臨花旗銀行任何一間分行完成簡單問卷即可享港幣 25元咖啡現金券，數量有限，換完即止。
獎賞 2

全新客户迎新優惠

 現凡成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並帶來新資金，即可享高達港幣65,000元（Citigold Private Client）／港幣41,800元（Citigold）現金獎賞。
獎賞 3

現有客戶額外獎賞:

親友推薦計劃

 現凡成功推薦每個新國際個人銀行客戶，即可享高達港幣3,000元（Citigold Private Client）／港幣1,200元（Citigold）現金回贈。
獎賞 4

全新大灣區客戶新資金獎賞

 推出新資金獎賞，現凡於花旗開設南向通銀行賬戶，並存入金額達3,000,000人民幣，即可享高達港幣3,000元現金回贈（詳細請參閱優惠詳情）。