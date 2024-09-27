為迎接國慶黃金周假期，花旗銀行將於指定分行增設額外營業時間，為客戶提供銀行及理財服務。此外，花旗亦為跨境客戶帶來悉心挑選的豐富獎賞和優惠，讓來港客戶在香港能盡情享受黃金周假期。
10月1日國慶假期當天，花旗銀行將於彌敦道分行增設額外營業時間，服務時間由中午11時至下午4時，提供開立戶口、申請信用卡、保險或私人貸款及一般查詢服務。
花旗向跨境客戶提供獎賞和優惠：
|獎賞1
咖啡現金券
|親臨花旗銀行任何一間分行完成簡單問卷即可享港幣 25元咖啡現金券，數量有限，換完即止。
|獎賞 2
全新客户迎新優惠
|現凡成功開立Citigold或Citigold Private Client國際個人銀行戶口並帶來新資金，即可享高達港幣65,000元（Citigold Private Client）／港幣41,800元（Citigold）現金獎賞。
|獎賞 3
現有客戶額外獎賞:
親友推薦計劃
|現凡成功推薦每個新國際個人銀行客戶，即可享高達港幣3,000元（Citigold Private Client）／港幣1,200元（Citigold）現金回贈。
|獎賞 4
全新大灣區客戶新資金獎賞
|推出新資金獎賞，現凡於花旗開設南向通銀行賬戶，並存入金額達3,000,000人民幣，即可享高達港幣3,000元現金回贈（詳細請參閱優惠詳情）。