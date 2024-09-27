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港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 港元升值見7周最強

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升6日，升11.19點子至4.18752%，是8月6日後最高，當日報4.23756%。對上一次連升6日是6月24日，當日拆息報4.63506%。

港元現報7.7817元貶值26點子，曾貶值最多42點子，報7.7833元，亦曾升值最多15點子，報7.7776元，是8月5日7.7697元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升103.63點子至5.39857%，是2023年12月29日後最高；1星期HIBOR升79.99點子至5.16393%，是3月27日後最高；2星期HIBOR升53.33點子至4.83119%，是6月25日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升7.39點子至4.14464%，是9月9日後最高；6個月期HIBOR升1.06點子至3.9806%，是9月19日後最高；12個月期HIBOR升2.82點子至3.97917%，是9月19日後最高。

美元指數現報100.656升值0.094點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.96976%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9213%，連續4日收窄，利差是2024年7月30日後最窄，當日差距為-0.916%。

對上一次連續4日收窄，是2024年9月09日，當日利差報-1.3298%。

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