moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

陳茂波：國安法確保港經濟發展環境 獲商界普遍認同

陳茂波出席貿發局舉辦的年度「香港晚宴」，並發表主題演講。

陳茂波表示，香港多年來一直維持與英國緊密的經貿往來和文化聯繫，香港繼續是英國最大的外資來源地之一。他指出，香港長期貫徹實踐「一國兩制」，包括實行普通法和尊重法治；維持資金、資訊、人才、貨物自由流動；保持一個友善的營商和投資環境等。

陳茂波提到，香港已於今年就《基本法》第23條立法，履行了憲制責任。他強調，國安法律確保香港經濟發展能有穩定和可預測的環境，獲得商界普遍認同，當中不少在港外商表示其業務和運作在國安法實施後一切如常，對香港法治充滿信心。

陳茂波續指，香港過去一年有多項積極正面的變化。經濟穩健增長，同時通過舉辦多個大型國際活動重新連接全球、說好香港故事。而隨着旅遊和航空業穩步恢復，機場的三跑系統年內投入使用，香港作為全球物流樞紐的地位將得以進一步鞏固。

在金融服務方面，陳茂波指出，香港的IPO市場正在回暖，至今集資額已達超過500億港元，成為今年以來全球第四大IPO市場，並有超過100家公司正在籌備上市。此外，隨着更多家族辦公室落戶香港、粵港澳大灣區跨境理財通的深化等，將進一步推動香港資產及財富管理業務的蓬勃發展。

在創新科技方面，香港致力於發展人工智能、生物科技、金融科技和新能源、新材料等重點領域，創科生態系統正不斷壯大，在吸引重點科技企業方面也取得良好進展。

陳茂波表示，香港發展前景亮麗，歡迎英國的企業和人才前來香港，探索發展機遇，並期待與英國各界保持聯繫、推進合作，共創雙贏。

 

其他報道

Arm擬收購英特爾產品部門 但遭拒

花旗指定分行國慶黃金周增設額外營業時間

上交所：調查今早競價交易出現成交確認緩慢情況

高盛：美國大選後 買入中國股票將成關鍵交易

離岸人民幣升值穿7算 見16個月最強 據報中資大行限制人民幣進一步升值

賀荔枝角店開幕 杉玉全線分店4款指定荔枝相關飲品半價

內媒：併購新政後 已發起64宗 產業整合有望加快

騰訊據報減持富途 套現2.06億美元

農業農村部等促牛奶消費、養殖加工整合 蒙牛升11% 現代牧業升21%

著名對沖基金經理揚言會購入「所有」中國股票

1至8月工業企業利潤增0.5% 8月跌17.8%

降准降息如期而至 A股三大指數高開 滬指高開1.6%

恒指今早高開522點 科指升3.1% 齊創逾一年高 新世界升16%

港股ADR升594點 夜期高水650點 美期跌亞股升

人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%

標指再創新高 道指升260點 金龍指數創兩年半最大升幅

北水增持中電信 減持盈富