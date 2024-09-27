陳茂波表示，香港多年來一直維持與英國緊密的經貿往來和文化聯繫，香港繼續是英國最大的外資來源地之一。他指出，香港長期貫徹實踐「一國兩制」，包括實行普通法和尊重法治；維持資金、資訊、人才、貨物自由流動；保持一個友善的營商和投資環境等。

陳茂波提到，香港已於今年就《基本法》第23條立法，履行了憲制責任。他強調，國安法律確保香港經濟發展能有穩定和可預測的環境，獲得商界普遍認同，當中不少在港外商表示其業務和運作在國安法實施後一切如常，對香港法治充滿信心。

陳茂波續指，香港過去一年有多項積極正面的變化。經濟穩健增長，同時通過舉辦多個大型國際活動重新連接全球、說好香港故事。而隨着旅遊和航空業穩步恢復，機場的三跑系統年內投入使用，香港作為全球物流樞紐的地位將得以進一步鞏固。

在金融服務方面，陳茂波指出，香港的IPO市場正在回暖，至今集資額已達超過500億港元，成為今年以來全球第四大IPO市場，並有超過100家公司正在籌備上市。此外，隨着更多家族辦公室落戶香港、粵港澳大灣區跨境理財通的深化等，將進一步推動香港資產及財富管理業務的蓬勃發展。

在創新科技方面，香港致力於發展人工智能、生物科技、金融科技和新能源、新材料等重點領域，創科生態系統正不斷壯大，在吸引重點科技企業方面也取得良好進展。

陳茂波表示，香港發展前景亮麗，歡迎英國的企業和人才前來香港，探索發展機遇，並期待與英國各界保持聯繫、推進合作，共創雙贏。

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