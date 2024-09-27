大摩認為，金沙中國是澳門唯一擁有明顯催化劑及股息大幅變化的公司，包括倫敦人綜藝館、酒店、賭場重新開放等，提高 2025 年的市場份額和利潤，加上母公司增持金沙中國，可提供防禦作用。

報告指，疫情前金沙自2014年起持續每年派息1.99元，公司淨負債對EBITDA比率由2022年底的5.7倍下降至今年上半年的2.8倍，而股東權益亦於今年上半年轉正，令公司有能力在2025年恢復派發每股0.7至1元的股息，股息率相當於4.4%至6.3%。如果股息水平回復至疫情前，股息率更達13%。

報告又指，過去金沙中國的股價及其他同業溢價17%。由於該公司暫停派息，加上業務放緩，令公司失去一些市場份額。大摩估計，金沙和銀娛（0027）的市場份額將在 2025 年有所改善，該行相信金沙明年恢復派息，將有助壓低其相對於同業的估值折扣。

大摩又預計，金沙的中場博彩毛利（GGR）市佔率將從第二季的24.9%回升至2025年的26%。

其他報道

香港寬頻據報為明年到期55億銀團貸款尋求再融資

陳茂波：國安法確保港經濟發展環境 獲商界普遍認同

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 港元升值見7周最強

Arm擬收購英特爾產品部門 但遭拒

花旗指定分行國慶黃金周增設額外營業時間

上交所：調查今早競價交易出現成交確認緩慢情況

高盛：美國大選後 買入中國股票將成關鍵交易

離岸人民幣升值穿7算 見16個月最強 據報中資大行限制人民幣進一步升值

賀荔枝角店開幕 杉玉全線分店4款指定荔枝相關飲品半價

內媒：併購新政後 已發起64宗 產業整合有望加快

騰訊據報減持富途 套現2.06億美元

農業農村部等促牛奶消費、養殖加工整合 蒙牛升11% 現代牧業升21%

著名對沖基金經理揚言會購入「所有」中國股票

1至8月工業企業利潤增0.5% 8月跌17.8%

降准降息如期而至 A股三大指數高開 滬指高開1.6%

恒指今早高開522點 科指升3.1% 齊創逾一年高 新世界升16%

港股ADR升594點 夜期高水650點 美期跌亞股升

人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%

標指再創新高 道指升260點 金龍指數創兩年半最大升幅

北水增持中電信 減持盈富