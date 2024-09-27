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大摩升金沙中國評級至增持 目標價上調至20.5元

摩根士丹利發表報告，將金沙中國（1928）評級由「持有」提升至「增持」，目標價由18元上調至20.5元。

大摩認為，金沙中國是澳門唯一擁有明顯催化劑及股息大幅變化的公司，包括倫敦人綜藝館、酒店、賭場重新開放等，提高 2025 年的市場份額和利潤，加上母公司增持金沙中國，可提供防禦作用。

報告指，疫情前金沙自2014年起持續每年派息1.99元，公司淨負債對EBITDA比率由2022年底的5.7倍下降至今年上半年的2.8倍，而股東權益亦於今年上半年轉正，令公司有能力在2025年恢復派發每股0.7至1元的股息，股息率相當於4.4%至6.3%。如果股息水平回復至疫情前，股息率更達13%。

報告又指，過去金沙中國的股價及其他同業溢價17%。由於該公司暫停派息，加上業務放緩，令公司失去一些市場份額。大摩估計，金沙和銀娛（0027）的市場份額將在 2025 年有所改善，該行相信金沙明年恢復派息，將有助壓低其相對於同業的估值折扣。

大摩又預計，金沙的中場博彩毛利（GGR）市佔率將從第二季的24.9%回升至2025年的26%。

 

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