5股份成交破百億元，恒生中國企業（2828）最多，金額達185.89億元。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里（9988）、盈富（2800）亦破百。逾20隻指數成份股創52周或上市新高。

恒指今早高開522點，高位升783點，低位升344點，高低波幅440點。上升股份比例為46.29%，下跌為16.75%，無升跌為36.95%。

恒指半日升697點或3.5%，報20621點，大市成交金額2442億元，連續第4日逾2000億，及連續第7日逾1000億元；國指升231點或3.26%，報7318點。恒生科技指數收報4487點，升6.59%。

藍籌股成交金額1306.64億元，佔大市成交53.5%；科指成份股成交金額646.6億元，佔大市成交26.47%；國指成份股成交金額1082.28億元，佔大市成交44.31%。

24隻雙櫃台股，總成交2.17億元人民幣，相當於約2.41億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.82%，至123.41億元，佔大市成交5.05%。牛熊證成交金額70.39億元，減少20.48%；窩輪成交金額53.02億元，減少33.82%。

藍籌66隻升，15隻下跌，1隻無升跌。新世界發展（0017）升21.98%，收報9.99元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.59%，收報6.03元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報19.34元，升14.98%；升幅最少的是海爾智家（6690）收報30.05元，升1.69%。

恒指20天線(18021.4點)升穿100天線(17953.54點)。科指20天線(3644.61點)升穿250天線(3624.9點)。

北水南下合計淨流出12.51億元，終止單日流入。北水本月累計流入312.62億元，按月減少25.34%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多3.93%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見20708.31點，是2023年4月18日20742.39點後最高。連升4日，累計升2374.79點，對上一次連升4日是9月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月11日。

科指曾升最多7.28%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為7.6%。高見4516.32點，是2023年8月4日4556.96點後最高。連升4日，累計升788.83點，對上一次連升4日是9月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月16日。

國指曾升最多3.7%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為4.97%。高見7349.13點，是2023年2月3日7463.28點後最高。連升11日，累計升1335.45點，對上一次連升11日是2018年1月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月11日。

個股表現

香港寬頻（1310）據報為明年到期55億銀團貸款尋求再融資。收報3.05元，跌0.65%。

騰訊（0700）據報減持富途 套現2.06億美元。創52周高，見444.8元，收報441.8元，升2.74%。

農業農村部等促牛奶消費、養殖加工整合。

牛奶乳製品牧場股

原生態牧業（1431）創52周高，見0.15元，收報0.139元，升7.75%。

現代牧業（1117）創52周高，見1.31元，收報0.94元，升17.5%。

中國聖牧 （1432）收報0.196元，升13.95%。

H&H國際（1112）收報10.44元，升4.71%。

澳優（1717）收報2.3元，升15%。

中國飛鶴（6186）創52周高，見5.51元，收報5.3元，升7.07%。

中國聖牧（1432）收報0.196元，升13.95%。

蒙牛（2319）收報18.46元，升14.94%。

優然牧業（9858）創52周高，見1.89元，收報1.43元，升10%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港資源控股（2882）收報0.57元，跌8.06%。

中華汽車（0026）收報51.7元，無升跌。

HSSP INTL（3626）收報0.25元，無升跌。

寰宇娛樂文化（1046）收報0.29元，無升跌。

傳遞娛樂（1326）收報0.04元，升5.26%。

中證國際（0943）平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%。

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.28元，收報6.02元，跌2.9%。

農行（1288）創52周高，見4.04元，收報3.85元，跌3.75%。

工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.68元，跌3.11%。

交行（3328）收報5.95元，跌3.09%。

招商銀行（3968）收報37.25元，跌0.93%。

中國銀行（3988）收報3.75元，跌2.09%。

新華滙富（0188）上財年虧損收窄至5665萬元。收報0.215元，跌3.59%。

黛麗斯（0333）全年虧損收窄至220萬元不派息。收報0.26元，升4%。

新世界發展（0017）全年轉蝕195億元，不派息。新世界2.09億售K11管理公司等予鄭志剛。馬紹祥：期待恢復盈利時再派息。新世界擬出售啟德體育園予周大福企業。收報9.99元，升21.98%。

鄭志剛辭任新世界行政總裁，同日辭任新百貨（0825）、周大福珠寶董事。新百貨收報0.315元，升27.02%。

周大福（1929）收報7.83元，升3.85%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港投入10億人幣提升本地消費體驗，下月起推限時滿額包郵到港服務。創52周高，見104.9元，收報103.6元，升5.98%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見63.1元，收報63.04元，升0.22%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1922元，收報1920元，升0.13%；攜程（9961）創上市新高，見494.2元，收報480.2元，升14.06%；達勢股份（1405）創上市新高，見77.7元，收報76.95元，升7.47%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見7.68元，收報7.68元，升4.77%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.4元，收報4.39元，升3.05%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見111.5元，收報108元，升0.65%；GHW INTL（9933）創上市新高，見4.37元，收報4.33元，升12.76%；騰訊控股（80700）創上市新高，見399.4元，收報398.4元，升3.16%；小米集團-W（81810）創上市新高，見20.1元，收報20.1元，升4.36%；美團-W（83690）創上市新高，見151.8元，收報151.3元，升10.52%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見94.25元，收報93.1元，升5.14%；安碩印度（2836）創上市新高，見44.08元，收報44.04元，升0.36%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1922元，收報1920元，升0.13%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見82.8元，收報82.8元，升1.12%；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見12.45元，收報12.4元，升0.98%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1071元，收報1071元，升0.02%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12.3元，收報12.12元，升0.08%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1150.05元，收報1150.05元，升0.05%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見146元，收報144.4元，升3.51%；方舟雲康（6086）創上市新高，見7.29元，收報7.1元，升1.72%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見28.35元，收報27.95元，升4.29%；美的（0300）創上市新高，見82.15元，收報78.6元，升1.16%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見2.24元，收報2.17元，升3.33%；新城發展（1030）創52周高，見2.21元，收報2.21元，升13.92%；龍光地產（3380）創52周高，見1.09元，收報1.03元，升6.19%；中國銀河（6881）創52周高，見5.71元，收報5.71元，升12.4%；光大證券（6178）創52周高，見6.26元，收報6.25元，升7.76%；招商證券（6099）創52周高，見7.37元，收報7.36元，升9.2%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.15元，升3.62%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見494.2元，收報480.2元，升14.06%；阿里巴巴（9988）創52周高，見104.9元，收報103.6元，升5.98%；騰訊（0700）創52周高，見444.8元，收報441.8元，升2.74%；美團（3690）創52周高，見170元，收報168.3元，升10.58%；小米（1810）創52周高，見22.45元，收報22.3元，升3.72%；京東（9618）創52周高，見155元，收報153.6元，升10.9%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見167元，收報165.3元，升8.61%；工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.68元，跌3.11%；新地（0016）創52周高，見88元，收報86元，升3.12%；吉利（0175）創52周高，見11.78元，收報11.68元，升4.85%；平保（2318）創52周高，見48.35元，收報47.55元，升4.39%；中國人壽（2628）創52周高，見14.56元，收報14.46元，升3.43%；中信（0267）創52周高，見9.08元，收報8.89元，升1.6%；萬洲（0288）創52周高，見6.32元，收報6.03元，跌4.59%；港交所（0388）創52周高，見299.8元，收報298.2元，升7.27%；匯控（0005）創52周高，見70.85元，收報70.45元，升0.64%；建行（0939）創52周高，見6.28元，收報6.02元，跌2.9%；創科實業（0669）創52周高，見121.4元，收報119.9元，升1.7%；比亞迪（1211）創52周高，見275.8元，收報275.2元，升5.68%；翰森製藥（3692）創52周高，見21.9元，收報21.5元，升6.97%；康師傅（0322）創52周高，見11.48元，收報11.08元，跌2.12%；農業銀行（1288）創52周高，見4.04元，收報3.85元，跌3.75%；郵儲銀行（1658）創52周高，見4.8元，收報4.59元，跌3.16%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括天利控股集團（0117）低見0.201元，收報0.201元，跌3.83%；德祥地產（0199）低見0.325元，收報0.34元，跌9.33%；神話世界（0582）低見0.152元，收報0.166元，跌1.19%；瑋俊生物科技（0660）低見0.068元，收報0.075元，跌7.41%；同方友友（1868）低見0.385元，收報0.39元，跌1.27%；偉立控股（2372）低見0.226元，收報0.249元，跌7.78%；凌雄科技（2436）低見4.31元，收報4.31元，跌0.92%；倩碧控股（8367）低見0.021元，收報0.022元，跌4.35%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.078元，收報0.078元，跌2.5%；新絲路文旅（0472）低見0.102元，收報0.137元，跌18.93%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.34元，收報0.355元，跌4.05%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.141元，收報0.157元，升7.53%；中國金控（0875）低見1.35元，收報1.35元，無升跌；萬事昌國際（0898）低見0.64元，收報0.73元，升10.61%；首都信息（1075）低見1.5元，收報2元，升8.11%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌；嘉士利集團（1285）低見0.98元，收報1.05元，升2.94%；偉志控股（1305）低見0.66元，收報0.76元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，歲寶百貨（0312）收報0.046元，升76.92%；九方財富（9636）收報10.4元，升69.11%；佳兆業（1638）收報0.206元，升58.46%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.26元，升47.73%；萬里印刷（8385）創52周高，見0.32元，收報0.315元，升43.18%；藍河控股（0498）收報0.109元，升41.56%；艾美疫苗（6660）收報5.95元，升33.71%；順泰控股（1335）收報0.19元，升31.03%；中國基礎能源（8117）收報0.03元，升30.43%。

下跌異動股，包括，昌利控股（8098）收報0.036元，跌25%；亮晴控股（8603）收報0.5元，跌20.63%；大豐港（8310）收報0.26元，跌20%；新絲路文旅（0472）見52周低0.102元，收報0.137元，跌18.93%；浦江中國（1417）收報0.25元，跌16.67%；棠記控股（8305）見52周低0.032元，收報0.036元，跌16.28%；衍生集團（6893）見52周低0.243元，收報0.243元，跌16.21%；米技國際控股（1715）收報0.74元，跌15.91%；C-LINK SQ（1463）收報0.43元，跌15.69%。

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