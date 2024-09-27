moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指半日升697點 升穿20000點 成交增1倍至2442億 北水轉流出

內地連日出手救市，隔晚金龍指數大升一成，港股ADR、夜期亦率先升穿20000點關，早段港股雖然隨A股升幅收窄，不過，上交所交易系統出現故障後，深證、恒指反而擴大升幅，上證其後亦走出半小時橫行的局面，於半日收市前補回升幅，恒指一度升近800點，三大指數創逾一年高，大市成交半日已達2442億元，較昨日午市增108.5%。內銀下跌，乳業股上升，新世界（0017）升21%。北水轉流出，目前為止，北水本月累計流入312.62億元，按月減少25.34%。外圍方面，美期、日、韓股下跌，離岸人民幣穿7算，見16個月最強。

5股份成交破百億元，恒生中國企業（2828）最多，金額達185.89億元。騰訊（0700）、美團（3690）、阿里（9988）、盈富（2800）亦破百。逾20隻指數成份股創52周或上市新高。

恒指今早高開522點，高位升783點，低位升344點，高低波幅440點。上升股份比例為46.29%，下跌為16.75%，無升跌為36.95%。

恒指半日升697點或3.5%，報20621點，大市成交金額2442億元，連續第4日逾2000億，及連續第7日逾1000億元；國指升231點或3.26%，報7318點。恒生科技指數收報4487點，升6.59%。

藍籌股成交金額1306.64億元，佔大市成交53.5%；科指成份股成交金額646.6億元，佔大市成交26.47%；國指成份股成交金額1082.28億元，佔大市成交44.31%。

24隻雙櫃台股，總成交2.17億元人民幣，相當於約2.41億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少26.82%，至123.41億元，佔大市成交5.05%。牛熊證成交金額70.39億元，減少20.48%；窩輪成交金額53.02億元，減少33.82%。

藍籌66隻升，15隻下跌，1隻無升跌。新世界發展（0017）升21.98%，收報9.99元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌4.59%，收報6.03元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報19.34元，升14.98%；升幅最少的是海爾智家（6690）收報30.05元，升1.69%。

恒指20天線(18021.4點)升穿100天線(17953.54點)。科指20天線(3644.61點)升穿250天線(3624.9點)。

北水南下合計淨流出12.51億元，終止單日流入。北水本月累計流入312.62億元，按月減少25.34%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多3.93%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見20708.31點，是2023年4月18日20742.39點後最高。連升4日，累計升2374.79點，對上一次連升4日是9月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月11日。

科指曾升最多7.28%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為7.6%。高見4516.32點，是2023年8月4日4556.96點後最高。連升4日，累計升788.83點，對上一次連升4日是9月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月16日。

國指曾升最多3.7%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為4.97%。高見7349.13點，是2023年2月3日7463.28點後最高。連升11日，累計升1335.45點，對上一次連升11日是2018年1月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月11日。

個股表現

香港寬頻（1310）據報為明年到期55億銀團貸款尋求再融資。收報3.05元，跌0.65%。

騰訊（0700）據報減持富途 套現2.06億美元。創52周高，見444.8元，收報441.8元，升2.74%。

農業農村部等促牛奶消費、養殖加工整合。

牛奶乳製品牧場股

原生態牧業（1431）創52周高，見0.15元，收報0.139元，升7.75%。

現代牧業（1117）創52周高，見1.31元，收報0.94元，升17.5%。

中國聖牧 （1432）收報0.196元，升13.95%。

H&H國際（1112）收報10.44元，升4.71%。

澳優（1717）收報2.3元，升15%。

中國飛鶴（6186）創52周高，見5.51元，收報5.3元，升7.07%。

中國聖牧（1432）收報0.196元，升13.95%。

蒙牛（2319）收報18.46元，升14.94%。

優然牧業（9858）創52周高，見1.89元，收報1.43元，升10%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港資源控股（2882）收報0.57元，跌8.06%。

中華汽車（0026）收報51.7元，無升跌。

HSSP INTL（3626）收報0.25元，無升跌。

寰宇娛樂文化（1046）收報0.29元，無升跌。

傳遞娛樂（1326）收報0.04元，升5.26%。

中證國際（0943）平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%。

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.28元，收報6.02元，跌2.9%。

農行（1288）創52周高，見4.04元，收報3.85元，跌3.75%。

工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.68元，跌3.11%。

交行（3328）收報5.95元，跌3.09%。

招商銀行（3968）收報37.25元，跌0.93%。

中國銀行（3988）收報3.75元，跌2.09%。

新華滙富（0188）上財年虧損收窄至5665萬元。收報0.215元，跌3.59%。

黛麗斯（0333）全年虧損收窄至220萬元不派息。收報0.26元，升4%。

新世界發展（0017）全年轉蝕195億元，不派息。新世界2.09億售K11管理公司等予鄭志剛。馬紹祥：期待恢復盈利時再派息。新世界擬出售啟德體育園予周大福企業。收報9.99元，升21.98%。

鄭志剛辭任新世界行政總裁，同日辭任新百貨（0825）、周大福珠寶董事。新百貨收報0.315元，升27.02%。

周大福（1929）收報7.83元，升3.85%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港投入10億人幣提升本地消費體驗，下月起推限時滿額包郵到港服務。創52周高，見104.9元，收報103.6元，升5.98%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見63.1元，收報63.04元，升0.22%；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1922元，收報1920元，升0.13%；攜程（9961）創上市新高，見494.2元，收報480.2元，升14.06%；達勢股份（1405）創上市新高，見77.7元，收報76.95元，升7.47%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見7.68元，收報7.68元，升4.77%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.4元，收報4.39元，升3.05%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見111.5元，收報108元，升0.65%；GHW INTL（9933）創上市新高，見4.37元，收報4.33元，升12.76%；騰訊控股（80700）創上市新高，見399.4元，收報398.4元，升3.16%；小米集團-W（81810）創上市新高，見20.1元，收報20.1元，升4.36%；美團-W（83690）創上市新高，見151.8元，收報151.3元，升10.52%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見94.25元，收報93.1元，升5.14%；安碩印度（2836）創上市新高，見44.08元，收報44.04元，升0.36%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1922元，收報1920元，升0.13%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見82.8元，收報82.8元，升1.12%；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見12.45元，收報12.4元，升0.98%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1071元，收報1071元，升0.02%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12.3元，收報12.12元，升0.08%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1150.05元，收報1150.05元，升0.05%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見146元，收報144.4元，升3.51%；方舟雲康（6086）創上市新高，見7.29元，收報7.1元，升1.72%；黑芝麻智能（2533）創上市新高，見28.35元，收報27.95元，升4.29%；美的（0300）創上市新高，見82.15元，收報78.6元，升1.16%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見2.24元，收報2.17元，升3.33%；新城發展（1030）創52周高，見2.21元，收報2.21元，升13.92%；龍光地產（3380）創52周高，見1.09元，收報1.03元，升6.19%；中國銀河（6881）創52周高，見5.71元，收報5.71元，升12.4%；光大證券（6178）創52周高，見6.26元，收報6.25元，升7.76%；招商證券（6099）創52周高，見7.37元，收報7.36元，升9.2%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.15元，升3.62%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見494.2元，收報480.2元，升14.06%；阿里巴巴（9988）創52周高，見104.9元，收報103.6元，升5.98%；騰訊（0700）創52周高，見444.8元，收報441.8元，升2.74%；美團（3690）創52周高，見170元，收報168.3元，升10.58%；小米（1810）創52周高，見22.45元，收報22.3元，升3.72%；京東（9618）創52周高，見155元，收報153.6元，升10.9%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見167元，收報165.3元，升8.61%；工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.68元，跌3.11%；新地（0016）創52周高，見88元，收報86元，升3.12%；吉利（0175）創52周高，見11.78元，收報11.68元，升4.85%；平保（2318）創52周高，見48.35元，收報47.55元，升4.39%；中國人壽（2628）創52周高，見14.56元，收報14.46元，升3.43%；中信（0267）創52周高，見9.08元，收報8.89元，升1.6%；萬洲（0288）創52周高，見6.32元，收報6.03元，跌4.59%；港交所（0388）創52周高，見299.8元，收報298.2元，升7.27%；匯控（0005）創52周高，見70.85元，收報70.45元，升0.64%；建行（0939）創52周高，見6.28元，收報6.02元，跌2.9%；創科實業（0669）創52周高，見121.4元，收報119.9元，升1.7%；比亞迪（1211）創52周高，見275.8元，收報275.2元，升5.68%；翰森製藥（3692）創52周高，見21.9元，收報21.5元，升6.97%；康師傅（0322）創52周高，見11.48元，收報11.08元，跌2.12%；農業銀行（1288）創52周高，見4.04元，收報3.85元，跌3.75%；郵儲銀行（1658）創52周高，見4.8元，收報4.59元，跌3.16%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括天利控股集團（0117）低見0.201元，收報0.201元，跌3.83%；德祥地產（0199）低見0.325元，收報0.34元，跌9.33%；神話世界（0582）低見0.152元，收報0.166元，跌1.19%；瑋俊生物科技（0660）低見0.068元，收報0.075元，跌7.41%；同方友友（1868）低見0.385元，收報0.39元，跌1.27%；偉立控股（2372）低見0.226元，收報0.249元，跌7.78%；凌雄科技（2436）低見4.31元，收報4.31元，跌0.92%；倩碧控股（8367）低見0.021元，收報0.022元，跌4.35%。

22隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.078元，收報0.078元，跌2.5%；新絲路文旅（0472）低見0.102元，收報0.137元，跌18.93%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.34元，收報0.355元，跌4.05%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.141元，收報0.157元，升7.53%；中國金控（0875）低見1.35元，收報1.35元，無升跌；萬事昌國際（0898）低見0.64元，收報0.73元，升10.61%；首都信息（1075）低見1.5元，收報2元，升8.11%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌；嘉士利集團（1285）低見0.98元，收報1.05元，升2.94%；偉志控股（1305）低見0.66元，收報0.76元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，歲寶百貨（0312）收報0.046元，升76.92%；九方財富（9636）收報10.4元，升69.11%；佳兆業（1638）收報0.206元，升58.46%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.26元，升47.73%；萬里印刷（8385）創52周高，見0.32元，收報0.315元，升43.18%；藍河控股（0498）收報0.109元，升41.56%；艾美疫苗（6660）收報5.95元，升33.71%；順泰控股（1335）收報0.19元，升31.03%；中國基礎能源（8117）收報0.03元，升30.43%。

下跌異動股，包括，昌利控股（8098）收報0.036元，跌25%；亮晴控股（8603）收報0.5元，跌20.63%；大豐港（8310）收報0.26元，跌20%；新絲路文旅（0472）見52周低0.102元，收報0.137元，跌18.93%；浦江中國（1417）收報0.25元，跌16.67%；棠記控股（8305）見52周低0.032元，收報0.036元，跌16.28%；衍生集團（6893）見52周低0.243元，收報0.243元，跌16.21%；米技國際控股（1715）收報0.74元，跌15.91%；C-LINK SQ（1463）收報0.43元，跌15.69%。

其他報道

A股半日大漲 滬指升2.14% 創板指飈9% 兩市成交額逾9500億人幣

上交所交易異常 資金轉炒深圳股票

香港寬頻據報為明年到期55億銀團貸款尋求再融資

陳茂波：國安法確保港經濟發展環境 獲商界普遍認同

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 港元升值見7周最強

Arm擬收購英特爾產品部門 但遭拒

花旗指定分行國慶黃金周增設額外營業時間

上交所：調查今早競價交易出現成交確認緩慢情況

高盛：美國大選後 買入中國股票將成關鍵交易

離岸人民幣升值穿7算 見16個月最強 據報中資大行限制人民幣進一步升值

賀荔枝角店開幕 杉玉全線分店4款指定荔枝相關飲品半價

內媒：併購新政後 已發起64宗 產業整合有望加快

騰訊據報減持富途 套現2.06億美元

農業農村部等促牛奶消費、養殖加工整合 蒙牛升11% 現代牧業升21%

著名對沖基金經理揚言會購入「所有」中國股票

1至8月工業企業利潤增0.5% 8月跌17.8%

降准降息如期而至 A股三大指數高開 滬指高開1.6%

恒指今早高開522點 科指升3.1% 齊創逾一年高 新世界升16%

港股ADR升594點 夜期高水650點 美期跌亞股升

人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%

標指再創新高 道指升260點 金龍指數創兩年半最大升幅

北水增持中電信 減持盈富