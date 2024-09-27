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新地4大商場推「幪面超人50周年特展」香港站門票換領 經典角色快閃商場

為紀念《幪面超人》 踏入 50 周年，幪面超人史上最大規模展覽《幪面超人 50 周年紀念展》於 2022 年 3 月在名古屋開展。香港娛樂體驗製作和策劃公司 INCUBASE Studio 攜手東映株式會社及羚邦集團（2230）將海外首站帶來香港，將展示 1:1 立像、複製漫畫原稿、多件複製電 視劇道具及演員戲服、代表幪面超人們的變身腰帶等，以及全新設計的香港限定展區。

INCUBASE Arena 舉辦的《幪 面超人 50 周年紀念展》與新地 4 大商場 (上水廣場、北角匯、PopWalk 天晉滙及卓爾廣場) 特別聯乘推出場外快閃打卡活動，共 24 位經典角色的 1:1 人型立牌將由即日起至 10 月 6 日，快閃巡遊各商場，更將由即日起至 11 月 3 日為粉絲呈獻消費換領特展門票，只需於各商場消費滿指定金額，即可換領專屬門票。

The Point 會員只需憑即日消費滿指定金額（詳見圖2）， 即可換領以下 3 款門票。各參與商場更會帶來 12 位經典幪面超人 1:1 立牌，讓粉絲免費打卡。

 

《幪面超人 50 周年紀念展》展覽詳情

日期：2024 年 9 月 28 日至 11 月 24 日

地點：尖沙咀新港中心 1/F INCUBASE Arena

 

《幪面超人 50 周年紀念展》 門票換領

日期：由即日起至 11 月 3 日 (日)

時間 : 10am – 10pm

換領地點：

1. PopWalk 天晉滙

地點 : 2 期及 Ocean PopWalk 地下顧客服務中心

2. 上水廣場

地點 : 4 樓顧客服務中心

3. 北角匯

地點：2 期 1 樓顧客服務中心

4. 卓爾廣場

地點：地下顧客服務中心（換領時間：1pm – 10pm）

 