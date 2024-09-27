該行指出，安本中國金融狀況指數 (Chinese Financial Conditions Index ，CFCI) 已連續第三個月回升，從今年5月的0.43升至0.74，略為趨向更加寬鬆。貨幣和信貸情況仍然拖累金融環境，主要是因為貨幣增長疲弱， 尤其是M1。

雖然負面的信貸增長未有太大改善，但7月可能已經標誌著觸及低點，現在似乎正在回升。8月政府國債發行量達1.6萬億元人民幣，強勁支撐了該月的信貸擴張。今年剩餘時間裡， 發行量應會保持強勁，這可能會進一步令金融環境更寬鬆。

市場之前已經普遍預期銀行將被要求降低現有抵押貸款利率， 同時中國人民銀行也宣布降息50個基點。這些措施將大大增加可支配收入， 隨著時間的推移這可能有助於恢復正面的消費者情緒。這些措施將大大增加可支配收入， 隨著時間的推移這可能有助於恢復正面的消費者情緒。

儘管8月總體經濟數據仍充滿挑戰， 但安本中國活動指標顯示出趨穩的跡象。中國8月發布的數據普遍顯示夏季出現疲弱的經濟狀況。 多項主要活動指標放緩，而大多數住房指標繼續向下。然而， 按年同比增長率往往緩慢變化，未能反映不斷變化的經濟動力。

安本中國活動指數 (China Activity Indicator ，CAI) 過去兩個月按月小幅回穩，在出口行業改善的幫助下，6月數字由負0.97升至8月的負0.56。

8月整體CPI通脹率連續第7個月為正值，但仍以僅0.6%的溫和速度上漲。此外， 生產者物價的近期表現意味著消費物價指數籃子中的消費品通脹可能 是短暫的。

安本新興市場高級經濟師Robert Gilhooly表示，2024年實現「5%左右」的增長目標仍然存在不確定性， 有跡象表明過去的寬鬆政策已經顯示出影響力， 加上最新一系列的政策支持，將提振經濟成長， 降低通縮持續的風險。

他續稱，整體而言， 偏向供給面的政策組合有利於戰略性行業投資而非消費，這意味著「 低通脹情況」難以改變。因此，安本現在預計中國明年CPI增幅僅為1%，低於普遍預期的1.5%。

對投資市場而言，安本中國股票主管姚鴻耀表示：「 在美國近期政策轉變的推動下， 中國經濟及其股票市場正處於關鍵時刻。美聯儲9月的減息決定將成 為一個重要的推動因素。預計這將緩解人民幣貶值壓力， 增強中國當局刺激經濟增長和改善市場情緒的能力。此外， 貨幣走強可能會吸引更多資本流入， 尤其是在中國的投資倉位處於低點之際， 這可能標誌著這個資本市場的轉捩點。此外， 全球寬鬆環境將提振消費， 這對全球最大出口國中國來說是一個正面的因素。」

姚鴻耀補充，估值與基本面之間嚴重脫節。目前， 儘管公司盈利增長強勁，但估值仍處於不高的水平。由於市場預期2024年境內外企業的盈利將實現兩位數成長， 安本相信這為投資者配置優質的中國資產提供了機會。 許多領先的公司都在有吸引力的折讓價值下交易， 公司重點關注那些優質公司，它們在國內和國際上獲得市場份額、 有良好盈利可預測性、並通過回購和股息分派帶來股東收益率增長。 從本質上而言，現時的情況為投資中國股票提供了令人信服的理由， 我們對未來的機會保持樂觀。

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