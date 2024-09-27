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汪濤：內地進一步放鬆貨幣政策 料年底十年期國債收益率降至約2%或以下

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤稱中國當局繼本周二推鬆政策後，昨天召開的中國政治局會議傳遞出支持力度更大、協調性更強的政策應對訊號，隨著美聯儲開始減息及美元回軟，瑞銀認為中國政府能進一步放鬆貨幣政策，並預計到2024年底中國十年期國債收益率將降至約2%或更低。

汪濤指出，此次會議似乎比往年的第三季度政治局會議提前了一個月。會議呼籲政府「正視困難」，「主動作為」，努力完成全年經濟社會發展目標任務。會議首次將「促進房地產市場止跌回穩」作為目標，且措辭表明政府更清楚地認識到需要推出協調性更強、果斷有效的政策寬鬆措施。其含義尚不清楚，可能會在未來幾天揭曉。

在房地產持續下行、整體經濟表現疲軟的情況下，瑞銀在8月下調 GDP 預測時，已預計政策支持力度將逐步加碼。上周美聯儲降息可能為貨幣寬鬆提供了更多空間。

政治局會議及其明確的政策基調，包括「逆週期財政政策」的必要性，提高了市場對實質性財政刺激的預期，而今年和最新的公告均未出台此類政策。瑞銀估計2024年上半年整體財政緊縮幅度約佔GDP的0.4%，而3月人大會議隱含的年度財政擴張為0.8至1%。

地方政府削減了一般支出，在財政收入減少、嚴控地方政府融資平台債務的情況下可能增加了拖欠企業的款項，並加強稅款徵收，這都不利於經濟。路透社昨日報道，中國可能很快增發2萬億元中央政府債券，用於支持消費，緩解地方政府財政困難。若這屬實，2萬億元（ 佔2023年GDP的1.6%）被用於減少地方政府欠款以及提高支出和消費，這將有助於在今年餘下時間和2025年初穩定經濟增長。當前環境下，為企業減稅可能效果不大。我們需研判未來幾天可能公佈的實際財政支援的規模和構成，以評估我們對未來幾個季度的經濟增長預測。

由於會議首次提出穩定房地產市場，並列出該行業的一些關鍵問題，包括對商品房建設要嚴控增量，市場對出台更多政策措施的預期有所上升。瑞銀房地產團隊認為具體執行情況將是關鍵，該行也未確信去庫存專案或融資即將發生重大調整，或是對開發商的信貸支持即將大幅加強。會議還表示要出台更多結構性政策和改革（三中全會有提及），包括促進就業、加大對中低收入家庭的支持、推動民營經濟發展以及擴大對外國投資者的開放力度。隨著美聯儲開始降息且美元走軟，瑞銀認為中國政府能進一步放鬆貨幣政策，並預計到2024年底中國十年期國債收益率將降至約2%或更低。

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