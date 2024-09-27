阮國恒表示，當局明白不同詐騙案例不同，因此合理地處理不同個案的投訴相當重要。他舉出兩個極端例子，若然銀行多次未能檢測高風險資金轉賬，導致客戶多次進行有問題資金轉出，銀行在事後才獲知，當局會預期銀行承擔一部分客戶所遭受的損失。但在另一個極端，若客戶不顧銀行一再警告，繼續進行有問題的資金轉出，銀行是否需絕對明確地表明客戶不應該進行上述交易，或者是否需要向客戶賠償一切損失。

阮國恒認為，銀行界可以訂立一些一般性指導原則，在考慮是否應該向客戶賠償時，需要考慮哪些因素，包括銀行是否建立了有效的監控機制，並在個別案例下能否按設計運作，另外客戶是否有保護自己的敏感個人資料和轉賬，也會考慮客戶個特殊情况，例如是否屬於弱勢客群。當局嘗試將上述考慮因素納入框架，可以與公眾和銀行進行清晰的溝通。

金管局近年積極打擊詐騙活動，阮國恒表示，金管局收到350宗詐騙及騙案投訴，在過去4年上升10倍，不過在銀行業界機構合作打擊數碼騙案下，數字較去年同期下降45%，但他強調個案「一宗都嫌多」。他指涉及騙案的投訴按年下降65%，但涉及詐騙的投訴則升16%，因為詐騙是業界需要解決的更大問題。

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