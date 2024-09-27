最新市場數據顯示，截止今日下午二時半，招股第一日太美醫療科技孖展已超額認購2.29倍，涉資9584萬元。

根據灼識諮詢的資料，以2023年的收入計算，太美是中國生命科學研發和營銷領域最大的數字化解決方案供應商。截至2024年3月31日，公司已為1,400多家製藥企業及受託研究機構提供服務，覆蓋全球25大製藥企業中的21家及中國醫藥創新企業100強中的90家。

財務方面，太美醫療自2021年開始持續虧損。截至今年3月底止三個月公司擁有人應佔虧損為1.16億元（人民幣·下同），按年擴大11.8%；同期收入1.32億元，按年增2.2%。去年全年公司虧損則為3.47億元，按年收窄16%。

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