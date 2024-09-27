内地生命科學研發和營銷領域的數字化解決方案供應商太美醫療科技（2576）今日（27日）起至10月3日招股，預計10月8日掛牌，計劃發行2241.66萬股，一成在香港作公開發售，招股價介乎10元至13元，集資最多2.9億元。每手200股，一手入場費2626.22元。摩根士丹利和中金公司為其聯席保薦人。
最新市場數據顯示，截止今日下午二時半，招股第一日太美醫療科技孖展已超額認購2.29倍，涉資9584萬元。
根據灼識諮詢的資料，以2023年的收入計算，太美是中國生命科學研發和營銷領域最大的數字化解決方案供應商。截至2024年3月31日，公司已為1,400多家製藥企業及受託研究機構提供服務，覆蓋全球25大製藥企業中的21家及中國醫藥創新企業100強中的90家。
財務方面，太美醫療自2021年開始持續虧損。截至今年3月底止三個月公司擁有人應佔虧損為1.16億元（人民幣·下同），按年擴大11.8%；同期收入1.32億元，按年增2.2%。去年全年公司虧損則為3.47億元，按年收窄16%。
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