從事土木及電纜工程以及太陽能光伏系統工程的香港承建商榮利營造（9639）今起（9月27日）招股，下周五(10月4日)中午截止，預期10月9日（周三）掛牌。獨家保薦人為同人融資。榮利營造擬全球發售2.5億股，公開發售佔一成，招股價介乎每股0.57至0.73元，最多集資1.83億元。每手5,000股，一手入場費3,686.82元。
最新市場數據顯示，截止下午兩時半，榮利營造孖展超額認購0.81倍，涉資3297萬元。
招股書顯示，根據行業報告，集團是去年香港最大的電纜及民用管道安裝分包商。在電纜工程上，中電（0002）是主要客戶之一。財務方面，集團截至3月底今財年溢利7690.7萬元，按年增89.6%。
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