滬指連升八個交易日，以日中最高位收市，收報3087點，升86點或2.88%，成交額4806億元。過去一周，滬指累升12.81%。

深證成指五連升，以近日中高位收市，收報9514點，升598點或6.71%，成交額9654億元。全周計，深證成指升17.83%。

創板指四連升，收報1885點，升171點或10%。全周計，創板指累升22.71%。

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