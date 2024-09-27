人行宣布降息降準，滬深三大指數爆升，超5,200隻個股上漲，不足100股下跌，全天成交14,460億元人民幣（下同）。
滬指連升八個交易日，以日中最高位收市，收報3087點，升86點或2.88%，成交額4806億元。過去一周，滬指累升12.81%。
深證成指五連升，以近日中高位收市，收報9514點，升598點或6.71%，成交額9654億元。全周計，深證成指升17.83%。
創板指四連升，收報1885點，升171點或10%。全周計，創板指累升22.71%。
其他報道
汪濤：內地進一步放鬆貨幣政策 料年底十年期國債收益率降至約2%或以下
安本：過去3個月中國政策適度放鬆金融狀況 信貸增長可能已於7月見底
【有片：埋身擊】恒指21300點上望空間不足 現水平不應過分追入
新地4大商場推「幪面超人50周年特展」香港站門票換領 經典角色快閃商場
恒指半日升697點 升穿20000點 成交增1倍至2442億 北水轉流出
A股半日大漲 滬指升2.14% 創板指飈9% 兩市成交額逾9500億人幣
港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升6日 港元升值見7周最強
離岸人民幣升值穿7算 見16個月最強 據報中資大行限制人民幣進一步升值
農業農村部等促牛奶消費、養殖加工整合 蒙牛升11% 現代牧業升21%
恒指今早高開522點 科指升3.1% 齊創逾一年高 新世界升16%
人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%