上交所交易系統出現延遲現象。內地網傳一張圖片，內容為神州數碼系統整合服務有限公司中標了一個2024年主機及軟體維護支援服務採購項目，招標人為上海證券交易所和上交所技術有限責任公司。有網民質疑上交所交易系統延遲與該得標公司有關。
根據內地天眼查系統，神州數碼系統整合是A股上市公司神州資訊的全資子公司。神州資訊證券事務代表向內媒表示，公司就此事已內部溝通，在上交所交易系統出現異常的第一時間，公司相關業務負責人與上交所取得聯繫，上交所回覆稱這次延遲與神州資訊無關，是其他原因造成的，至於具體原因上交所將會盡快發布公告。
該證券事務代表指，公司中的標是針對原廠維保和第三方維保服務，不含硬件，持續周期是一年，到明年8月才完成交付。公司的技術人員已與客戶取得聯繫，到現在也沒有讓其職員去駐場。可能是網路原因，或是因訪客人數較多，或是出現其他問題，具體原因還有待官方公布。
該代表稱，公司是做系統整合和維保服務、技術服務。 「（上交所的伺服器）不是我們的伺服器，它是直接從原廠商買的。」證券事務代表稱，但不清楚上交所使用的伺服器是來自哪家廠商。
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