按行業分類，願意支付較高薪酬聘請畢業生的五大行業包括「娛樂／休閒」（25,000元）、「醫療／製藥」（20,667元）、「銀行／保險／證券／金融」（20,643元）、「會計／審計／稅務」（20,400元）及「建造／工程／建築」（20,139元）。

不過，在23個行業中，僅2.1%受訪畢業生表示想投身「娛樂／休閒」行業，與去年一樣。最多人想投身的行業為「銀行／保險／證券／金融」，其次為「政府／公共部門／公用事業」，分別佔11.8%和10.5%。

數據顯示，畢業生最想任職的企業／機構中，政府繼續蟬聯第一，比率達27.2%，較去年大升近兩成；其次為匯豐香港及Google，分別佔9.2%及6.4%。去年排第4位的Apple則跌出榜外，取而代之的是新上榜的醫院管理局（4%）、港鐵（4%）及香港賽馬會（3.2%）。

調查同時發現，僅44.5%受訪畢業生表示想加入私人企業任職，較去年跌近12%；表示想加入政府部門（37.4%）及投身非政府機構（12%）的人數均有上升趨勢，顯示畢業生傾向選擇較穩定的工作機會。

CTgoodjobs 於今年第3季透過網上問卷形式訪問了435名應屆畢業生及235名僱主。

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