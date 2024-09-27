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恒指收市升707點 成交創新高至4457億 ATM、港股ETF佔逾34% 北水轉流走

政治局會議昨日公布「承認經濟問題，並稱將努力完成全年經濟目標」，渣打認為會議大大超出預期，隔晚金龍指數即大升一成，港股ADR、夜期亦率先升穿20000點關。高盛昨稱，中國股市周二錄逾3年最大單日淨買入；雖然南水北上即日數據已無再公布，不過，港元、人民幣齊齊轉強，轉強雖不能直接顯示流入股市，但亦顯示出對貨幣有需求，而同一時間，A股港股今日成交急增，內地創業板成交破紀錄至4400億元，A股兩市成交逾1.4萬億元，而港股成交亦超過4000億元，創92年有紀錄以來新高。

相反，北水轉流出，本月累計流入301.83億元，按月減少27.92%，連續第3個月減少。個股方面，人行落實降準，內銀下跌，乳業股上升，科指成份股全升，新世界（0017）升21%。外圍方面，美期、韓股下跌，石破茂當選日本自民黨總裁，日股倒升，歐股亦上升。

港股三大指數升幅較昨日減少，但仍創至少一年新高，國指連升11日，累計升1317.35點，對上一次連升11日是2018年1月12日。全周計，三大指數均錄雙位數升幅，恒指累升13%是1998年10月16日後最大；國指累升14.39%，是2011年10月28日後最大；而科指更升20.23%，創紀錄最大升幅。

大市成交破紀錄，8隻成份股成交過百億，當中5隻更破200億元，集中於ETF及ATM，合計成交約1538億，佔大市成交34.5%。其中，成交最多的是恒生中國企業（2828）達270.65億元，其後為騰訊（0700）的250.5億元，盈富（2800）237.65億元，美團（3690）208.35億元，阿里（9988）203.26億元，港交所（0388）144.36億元，平保（2318）118.5億元，及南方恒生科技（3033）104.74億元。

恒指今早高開522點，高位升818點，低位升344點，高低波幅475點。上升股份比例為56.11%，下跌為18.85%，無升跌為25.02%。

恒指收市升707點或3.55%，報20632點，大市成交金額4457億元，較上日增加47.17%；國指升213點或3.01%，報7299點。恒生科技指數收報4453點，升5.78%。

藍籌股成交金額2430.13億元，佔大市成交54.52%；科指成份股成交金額1179.59億元，佔大市成交26.46%；國指成份股成交金額2007.11億元，佔大市成交45.03%。

24隻雙櫃台股，總成交3.72億元人民幣，相當於約4.14億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少8.72%，至153.94億元，佔大市成交3.45%。牛熊證成交金額86.7億元，減少2.06%；窩輪成交金額67.24億元，減少16.08%。

藍籌74隻升，6隻下跌，2隻無升跌。新世界發展（0017）升21.61%，收報9.96元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）跌3.39%，收報5.99元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是同程旅行（0780）收報19.26元，升14.51%；升幅最少的是理想（2015）收報99.75元，升0.86%。

恒指20天線(18022.86點)升穿100天線(17953.84點)。科指20天線(3642.97點)升穿250天線(3624.77點)。

北水南下合計淨流出23.31億元，終止單日流入，北水本月累計流入301.83億元，按月減少27.92%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多4.11%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為4.31%。高見20743.2點，是2023年4月17日20864.74點後最高。收市報20632.3點，是2023年4月18日後收市新高，當日報20650.51點。連升4日，累計升2385.19點，對上一次連升4日是9月17日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月11日。

科指曾升最多7.29%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為7.6%。高見4516.58點，是2023年8月4日4556.96點後最高。收市報4453.24點，是2023年8月7日後收市新高，當日報4499.43點。連升4日，累計升754.97點，對上一次連升4日是9月13日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月16日。

國指曾升最多3.84%，是9月26日後最大升幅，當日升幅為4.97%。高見7358.65點，是2023年2月3日7463.28點後最高。收市報7299.9點，是2023年2月9日後收市新高，當日報7313.73點。連升11日，累計升1317.35點，對上一次連升11日是2018年1月12日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是9月11日。

一周表現

恒指本周累升13%或2373點，升幅是1998年10月16日後最大，當時收市升幅為14.93%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是8月16日；本周表現最佳的是龍湖（0960），累升56.44%，其次為蒙牛（2319）及潤啤（0291），分別升35.34%及35.15%。而表現最差的是電能實業（0006），累跌3.68%，其次為長建（1038）及中海油（0883），分別跌1.71%及1.69%。

國指本周累升14.39%或918點，升幅是2011年10月28日後最大，當時收市升幅為15.24%；國指連升2周，對上一次連升2周，是8月16日；本周表現最佳的是龍湖集團（0960），累升56.44%，其次為蒙牛（2319）及華潤啤酒（0291），分別升35.34%及35.15%。而表現最差的是中海油（0883），累跌1.69%，其次為中移動（0941）及農業銀行（1288），分別升1.32%及2.45%。

科指本周累升20.23%，創紀錄最大升幅，連升2周，對上一次連升2周，是8月16日。本周成份股全升，表現最佳的是京東（9618），累升34.99%，其次為嗶哩嗶哩（9626）及金蝶（0268），分別升34.37%及34.05%。而升幅最少的是小米（1810），累升10.41%，其次為騰訊（0700）及中芯國際（0981），分別升12.66%及14.57%。

午後消息股表現

東亞銀行（0023）4分行國慶黃金周延長營業時間。收報9.89元，升1.02%。

大市成交超過3800億元 創紀錄新高。港交所（0388）創52周高，見308.6元，收報308.6元，升11.01%。

內地網民稱家中冷氣機突自燃 美的（0300）： 努力積極處理。創上市新高，見82.15元，收報74.2元，跌4.5%。

大摩升金沙中國（1928）評級至增持 目標價上調至20.5元。收報19.16元，升14.05%。

今早及隔晚消息股表現

香港寬頻（1310）據報為明年到期55億銀團貸款尋求再融資。收報3.04元，跌0.98%。

騰訊（0700）據報減持富途 套現2.06億美元。創52周高，見444.8元，收報437.8元，升1.81%。

農業農村部等促牛奶消費、養殖加工整合。

牛奶乳製品牧場股

原生態牧業（1431）創52周高，見0.15元，收報0.135元，升4.65%。

雅士利國際（1230）

現代牧業（1117）創52周高，見1.31元，收報0.91元，升13.75%。

中國聖牧 （1432）收報0.196元，升13.95%。

H&H國際（1112）收報10.14元，升1.71%。

澳優（1717）收報2.14元，升7%。

中國飛鶴（6186）創52周高，見5.51元，收報5.27元，升6.46%。

中國聖牧（1432）收報0.196元，升13.95%。

蒙牛（2319）收報18.46元，升14.94%。

優然牧業（9858）創52周高，見1.89元，收報1.38元，升6.15%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，香港資源控股（2882）收報0.59元，跌4.84%。

中華汽車（0026）收報52.45元，升1.45%。

HSSP INTL（3626）收報0.25元，無升跌。

寰宇娛樂文化（1046）收報0.29元，無升跌。

傳遞娛樂（1326）收報0.039元，升2.63%。

中證國際（0943）平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌。

人行：今起下調存款準備金率0.5個百分點 7天期逆回購操作利率降至1.5%。

內銀股

建行（0939）創52周高，見6.28元，收報5.99元，跌3.39%。

農行（1288）創52周高，見4.04元，收報3.76元，跌6%。

工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.71元，跌2.48%。

交行（3328）收報5.99元，跌2.44%。

招商銀行（3968）收報38.2元，升1.6%。

中國銀行（3988）收報3.73元，跌2.61%。

新華滙富（0188）上財年虧損收窄至5665萬元。收報0.214元，跌4.04%。

黛麗斯（0333）全年虧損收窄至220萬元不派息。收報0.27元，升8%。

新世界發展（0017）全年轉蝕195億元，不派息。新世界2.09億售K11管理公司等予鄭志剛。馬紹祥：期待恢復盈利時再派息。新世界擬出售啟德體育園予周大福企業。收報9.96元，升21.61%。

鄭志剛辭任新世界行政總裁，同日辭任新百貨（0825）、周大福珠寶董事。收報0.38元，升53.23%。

周大福（1929）收報7.91元，升4.91%。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港投入10億人幣提升本地消費體驗，下月起推限時滿額包郵到港服務。創52周高，見104.9元，收報102.5元，升4.86%。

破頂股表現

破頂股包括，價值黃金（3081）創上市新高，見63.1元，收報62.9元，無升跌；SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1922元，收報1914元，跌0.18%；攜程（9961）創上市新高，見494.2元，收報474元，升12.59%；達勢股份（1405）創上市新高，見79元，收報76.45元，升6.77%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見7.78元，收報7.78元，升6.14%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.41元，收報4.3元，升0.94%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.48元，收報1.45元，升3.57%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見111.5元，收報109.1元，升1.68%；S&T HLDGS（3928）創上市新高，見4元，收報3.82元，升0.53%；GHW INTL（9933）創上市新高，見5.26元，收報5元，升30.21%；吉利汽車（80175）創上市新高，見10.7元，收報10.66元，升6.6%；騰訊控股（80700）創上市新高，見399.4元，收報392元，升1.5%；小米集團-W（81810）創上市新高，見20.1元，收報19.74元，升2.49%；美團-W（83690）創上市新高，見151.8元，收報147.4元，升7.67%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見94.25元，收報91.85元，升3.73%；安碩印度（2836）創上市新高，見44.2元，收報44.06元，升0.41%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1922元，收報1914元，跌0.18%；ＸＴＲＮ５０印度（3015）創上市新高，見2370元，收報2364元，升0.47%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見83.2元，收報83.2元，升1.61%；華夏亞洲高息股（3145）創上市新高，見12.45元，收報12.33元，升0.41%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1071元，收報1071元，升0.02%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.65元，收報16.63元，升1.77%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12.3元，收報12.23元，升0.99%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1150.05元，收報1149.55元，升0%；ＧＸ中國－Ｕ（9040）創上市新高，見3.812元，收報3.812元，升4.44%；騰訊（0700）創52周高，見444.8元，收報437.8元，升1.81%；阿里巴巴（9988）創52周高，見104.9元，收報102.5元，升4.86%；美團（3690）創52周高，見170元，收報164.6元，升8.15%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見2.25元，收報2.19元，升4.29%；新城發展（1030）創52周高，見2.37元，收報2.37元，升22.16%；龍光地產（3380）創52周高，見1.09元，收報1.04元，升7.22%；中國銀河（6881）創52周高，見6.05元，收報5.99元，升17.91%；光大證券（6178）創52周高，見6.45元，收報6.45元，升11.21%；招商證券（6099）創52周高，見7.45元，收報7.3元，升8.31%；丘鈦（1478）創52周高，見5.25元，收報5.23元，升5.23%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見494.2元，收報474元，升12.59%；阿里巴巴（9988）創52周高，見104.9元，收報102.5元，升4.86%；騰訊（0700）創52周高，見444.8元，收報437.8元，升1.81%；美團（3690）創52周高，見170元，收報164.6元，升8.15%；小米（1810）創52周高，見22.45元，收報21.95元，升2.09%；京東（9618）創52周高，見155.2元，收報152元，升9.75%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見168.5元，收報168.5元，升10.71%；工行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.71元，跌2.48%；新地（0016）創52周高，見88元，收報86.55元，升3.78%；吉利（0175）創52周高，見11.92元，收報11.88元，升6.64%；平保（2318）創52周高，見49元，收報48.6元，升6.7%；中國人壽（2628）創52周高，見14.74元，收報14.7元，升5.15%；中信（0267）創52周高，見9.08元，收報8.96元，升2.4%；萬洲（0288）創52周高，見6.32元，收報6.15元，跌2.69%；港交所（0388）創52周高，見308.6元，收報308.6元，升11.01%；匯控（0005）創52周高，見70.85元，收報70.6元，升0.86%；建行（0939）創52周高，見6.28元，收報5.99元，跌3.39%；創科實業（0669）創52周高，見121.4元，收報120.9元，升2.54%；比亞迪（1211）創52周高，見281.4元，收報275.8元，升5.91%；翰森製藥（3692）創52周高，見21.9元，收報21.65元，升7.71%；康師傅（0322）創52周高，見11.48元，收報11.12元，跌1.77%；農業銀行（1288）創52周高，見4.04元，收報3.76元，跌6%；工商銀行（1398）創52周高，見4.88元，收報4.71元，跌2.48%；郵儲銀行（1658）創52周高，見4.8元，收報4.6元，跌2.95%；中國平安（2318）創52周高，見49元，收報48.6元，升6.7%；。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，明發（0846）低見0.137元，收報0.16元，無升跌；天利控股集團（0117）低見0.201元，收報0.205元，跌1.91%；敏捷控股（0186）低見0.1元，收報0.105元，跌4.55%；德祥地產（0199）低見0.32元，收報0.34元，跌9.33%；神話世界（0582）低見0.152元，收報0.161元，跌4.17%；瑋俊生物科技（0660）低見0.068元，收報0.068元，跌16.05%；明發集團（0846）低見0.137元，收報0.16元，無升跌；偉俊集團控股（1013）低見0.075元，收報0.08元，跌9.09%；星凱控股（1166）低見0.26元，收報0.33元，升3.13%；中國碳中和（1372）低見0.305元，收報0.32元，升1.59%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，包浩斯（0483）低見0.223元，收報0.231元，跌3.75%；科聯系統（0046）低見1.93元，收報1.93元，跌1.03%；鱷魚恤（0122）低見0.078元，收報0.083元，升3.75%；國際商業結算（0147）低見0.031元，收報0.032元，跌11.11%；永發置業（0287）低見3.45元，收報3.45元，無升跌；新絲路文旅（0472）低見0.102元，收報0.149元，跌11.83%；包浩斯國際（0483）低見0.223元，收報0.231元，跌3.75%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.34元，收報0.38元，升2.7%；CEC INT'L HOLD（0759）低見0.141元，收報0.154元，升5.48%；中國金控（0875）低見1.05元，收報1.24元，跌8.15%。

異動股

上升異動股，包括，中國金融投資管理（0605）收報0.17元，升77.08%；佳兆業（1638）收報0.23元，升76.92%；新世界百貨中國（0825）收報0.38元，升53.23%；萬馬控股（6928）收報0.24元，升49.07%；ITP HOLDINGS（8446）收報0.26元，升47.73%；國泰君安國際（1788）創52周高，見1.05元，收報1.05元，升45.83%；九方財富（9636）收報8.86元，升44.07%；維天運通（2482）收報0.9元，升36.36%；國美零售（0493）收報0.027元，升35%。

下跌異動股，包括，力天影業（9958）創上市新低，見0.234元，收報0.29元，跌80.92%；昌利控股（8098）收報0.037元，跌22.92%；量子思維（8050）收報0.103元，跌22.56%；浦江中國（1417）收報0.248元，跌17.33%；中建富通（0138）收報0.08元，跌16.67%；棠記控股（8305）見52周低0.032元，收報0.036元，跌16.28%；富元國際集團（0542）收報0.073元，跌16.09%；瑋俊生物科技（0660）創上市新低，見0.068元，收報0.068元，跌16.05%；鑫達投資控股（1281）收報0.047元，跌14.55%；亮晴控股（8603）收報0.54元，跌14.29%。

 

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