證監會發現，盧衍溢蓄意漠視適用的《上市規則》及《公司收購及合併守則》，致使LET及凱升在今年初訂立協議，以處置它們於俄羅斯的資產，當中盧衍溢漠視法律意見指出該計劃不符合《上市規則》，及LET和凱升的其他董事不表贊同的立場，而有關董事其後因處置資產的計劃而辭任，致使LET及凱升公布處置資產的計劃會繼續進行，但沒有向兩家公司的股東披露不合規事宜。

證監會續指，盧衍溢亦漠視證監會及聯交所就不合規事宜提出的監管關注事項，及繼續促致兩家公司著手進行處置資產的計劃，導致兩家公司的股份被停牌。

證監會指出，雖然處置資產的計劃已經終止，但證監會指稱盧沒有（除其他事項外）向LET及凱升以及它們的股東披露所有相關的重要資料；以合理的技巧、小心謹慎和勤勉盡責的態度履行他作為兩家公司董事的職責；及確保兩家公司全面遵從《上市規則》及《收購守則》。

證監會稱，法律程序亦包括就盧對LET及凱升的成員作出的失當行為，尋求法庭對他作出取消資格令。

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