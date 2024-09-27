惠譽估計， 在2018年至2022年期間發放的未償還抵押貸款目前利率約為 4%，這表明銀行可將現有抵押貸款利率下調約50個基點， 以與今年6月加權平均新抵押貸款利率3.45%保持一致， 令銀行淨息差面臨更大壓力。

假設在現有住宅抵押貸款中，按30%、50%或70% 的比例受到減息50個基點影響，同時未有減沒有存款利率，估計銀 行業淨息差可能在明年壓縮2個基點、3個基點和4個基點，意味淨利潤分別下降2%、3% 和4%。

由於國有銀行的抵押貸款風險較高，所受影響將比小型銀行 更大。但下調抵押貸款利率對淨息差和獲利能力的影響將透過降低存 款準備金率和存款利率的而得到緩解，降低銀行的融資成本。同時， 6家國有銀行的增資計劃可以緩解其資本壓力。

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