文章日期：2024年9月27日 17:22
評級機構惠譽表示，中國推出刺激經濟措施可能增加銀行盈利能力的壓力，但尚未清楚有關措施是否足以解決信貸需求疲弱。惠譽認為，政府計劃增強6家國有銀行普通股，反映致力保持銀行財務指標穩定，使銀行能夠在支持經濟方面發揮關鍵作用。
惠譽估計，在2018年至2022年期間發放的未償還抵押貸款目前利率約為4%，這表明銀行可將現有抵押貸款利率下調約50個基點，以與今年6月加權平均新抵押貸款利率3.45%保持一致，令銀行淨息差面臨更大壓力。
假設在現有住宅抵押貸款中，按30%、50%或70%的比例受到減息50個基點影響，同時未有減沒有存款利率，估計銀行業淨息差可能在明年壓縮2個基點、3個基點和4個基點，意味淨利潤分別下降2%、3%和4%。
由於國有銀行的抵押貸款風險較高，所受影響將比小型銀行更大。但下調抵押貸款利率對淨息差和獲利能力的影響將透過降低存款準備金率和存款利率的而得到緩解，降低銀行的融資成本。同時，6家國有銀行的增資計劃可以緩解其資本壓力。
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