外電路透報道引述不願透露身份的消息指，內地一線城市如上海及深圳正計劃在未來數個星期，推出措施，放寬自2010年及2011年推出的購房限制，以吸引潛在買家，及催谷疲弱的樓市並重振過來。當中放寬的措施包括撤銷購房數目限制。內地的住房城鄉建設部、國務院新聞辦公室、上海、北京及深圳市當局，均未有就路透的查詢作回應。
今次傳出一線城市放寬購房限制之前，是緊隨於政治局擬努力實現全年經濟增長目標5%，及推動樓市止跌之後，另一新猷。若然新的放寬措施落實，反映內地決策層擬推動樓市漫長向下趨勢止跌，並將重點更多放在推動經濟增長。
報道指，北京正考慮將大部份區域過往的購房限制解除，涵蓋了包含國家領導人坐陣的中南海所屬區域東、西城區。至於上海方面，更在今次醞釀新消息前，已經自5月起放寬上海以外買家入市，當中包括減少購買社保年期，並在其合資格入藉前降低支付入息稅，甚至取消離婚夫婦購房限制。
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