今次傳出一線城市放寬購房限制之前，是緊隨於政治局擬努力實現全年經濟增長目標5%，及推動樓市止跌之後，另一新猷。若然新的放寬措施落實，反映內地決策層擬推動樓市漫長向下趨勢止跌，並將重點更多放在推動經濟增長。

報道指，北京正考慮將大部份區域過往的購房限制解除，涵蓋了包含國家領導人坐陣的中南海所屬區域東、西城區。至於上海方面，更在今次醞釀新消息前，已經自5月起放寬上海以外買家入市，當中包括減少購買社保年期，並在其合資格入藉前降低支付入息稅，甚至取消離婚夫婦購房限制。

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