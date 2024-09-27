為迎接國慶 75 周年，中國移動香港舉辦「喜迎國慶 75 周年 記錄祖國最美時刻」攝影大賽，期望攜手市民，透過鏡頭記錄祖國及國慶的盛大慶祝活動。
中移動香港表示，是次攝影大賽提交作品時間為即日起至 10 月 6 日，歡迎所有持有香港身份證的 18 歲或以上香港居民（中國移動香港員工除外）參加，合資格人士於活動期內，在 MyLink 手機應用程式、中國移動香港網上商店或微信，其中一個平台連結的活動頁面，上載與國慶慶祝活動相關，且不大於 10MB 的照片，再附上不多於 30 字介紹，即可參加比賽。每名參賽者限提交一張照片，而提交後不能更改或取消上載。
參賽者提交參賽作品後，將經由 CMHK 審核內容，合資格照片將會連同描述，展示在活動頁面內，供公眾進行投票。得票最多的首 75 名參賽者，將獲贈隨機顏色之最新旗艦手機 256GB 乙部 ，參考價值達9,399元，而所有參賽者亦可獲價值 200 元的上台電子繳費券及100 MyLink 積分。
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