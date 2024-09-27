十一黃金周檔期，網上博彩媒體《GGR Asia》報道指，原先進行翻新的金沙中國（1928）旗下倫敦人內的凱運娛樂場，於昨日正式恢復對外營業，剛好趕及黃金檔期前開業。澳門媒體更引述治安警指，預計在10月1日至7日期間訪澳旅客會日均有逾10萬人次入境，並料10月5日或現出入境高峰。
濠賭股今日跟隨大市造好而受惠，升幅三甲分別為金沙中國（1928）、永利澳門（1128）及銀河娛樂（0027），分別上升14.05%、8.99%及8.78%。衛星場股中，升幅最厲害為實德環球（0487），全日大升16%。
匯豐發表報告指，儘管濠賭股債券投資者在技術上關注到，太多人湧向濠賭股行業相關債券投資、行業的高貝他值致其高息債走勢貼近美國高息債市場而產生波動性，及利率下跌空間有限，但是其仍然看好濠賭股，並給予優於大市評級，並認為該等股份去槓桿及回購債券的舉動，會對信貸投資者更為重要。
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