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杏花新城再推「運動折」 運動服飾單品低至４折

杏花新城 「運動折」在今個秋季強勢回歸。，由 9 月 30 日起至 10 月 31 日，場內多個人氣品牌推出低至 4 折優惠，包括： adidas、Nike、Puma、New Balance、BODYCARE、le coq sportif、NIKKO、 Timberland 等。

活動期間，杏花新城將會推出消費獎賞，MTR Mobile 登記用戶由 9 月 30 日至 10 月 31 日，以電子貨幣單一消費滿 800 元或以上，並於消費日起計 30 日內或於 2024 年 10 月 31 日透過 MTR Mobile 應用程式上傳合資格消費單據自助登記及成功賺取 MTR 分後，即可獲得合共 300 元杏花新城電子優惠券 1 套。每位 MTR Mobile 登記用戶最多可獲 3,000 元電子優惠券。

 

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