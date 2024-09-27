活動期間，杏花新城將會推出消費獎賞，MTR Mobile 登記用戶由 9 月 30 日至 10 月 31 日，以電子貨幣單一消費滿 800 元或以上，並於消費日起計 30 日內或於 2024 年 10 月 31 日透過 MTR Mobile 應用程式上傳合資格消費單據自助登記及成功賺取 MTR 分後，即可獲得合共 300 元杏花新城電子優惠券 1 套。每位 MTR Mobile 登記用戶最多可獲 3,000 元電子優惠券。

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