至於其他股東持股方面，原先在TVB持股11.9%的第二大股東Silchester方面，持股則會攤薄至11.39%。TVB指，是次從卲氏兄弟配售集資所得，將用於一般企業用途，包括其與內地串流平台合作夥伴的合拍劇項目的營運資金。TVB視乎不同劇集涉及的時間及現金開支週期，預計於今年底前悉數動用配售集資事項。

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通訊事務管理局（通訊局）亦發稿指，批准TVB提出配售2000萬股予主要股東邵氏兄弟的股權結構變動申請。其指出，根據TVB無綫電視提交的資料，是次股權變動不會導致持牌機構的法定及實益擁有權有任何重大改變。該局亦信納該台在股權變動完成後，會繼續遵守《廣播條例》（第562章）及其免費電視牌照所有對其適用的規管要求，並會按照牌照條款履行其投資和節目承諾，故批准有關申請。TVB今日股價收報3.35元，升2.13%。