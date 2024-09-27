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煤氣：在西貢建首個模塊式氫能發電系統  餘氣支援熱電聯供系統

中華煤氣（0003）推動香港綠色能源發展，其除了在生產的燃氣中約有一半成份為氫氣，客戶只須安裝抽氫裝置，便可通過煤氣公司覆蓋全港的管網取得氫氣使用之外，更表示目前已為西貢一個康樂場地建立全港首個「模塊式氫能發電系統」（POC）試驗項目，除了建設燃氣管網和提取氫氣設施，供場地為電動車充電之用，並運用抽取氫氣後餘下的氣體支援熱電聯供系統，進一步提供電力和熱水。煤氣公司又與城巴合作，將於其位於港島的車廠安裝氫氣提取設施，支援氫能巴士運作。

該公司又指，也投放大量資源支援社會上不同社群。培育年輕人方面，煤氣公司推出「煤氣綠火焰能源科學家培育計劃」，由具備專業工程或ESG知識的煤氣公司員工組成「綠火焰教育組」，到校講解未來能源、氣候變化、科技與創新及燃氣安全等知識。該計劃已累計到訪23家小學​，參與人數逾3000人。其義工隊亦夥拍社企於安老院舍舉辦多場活動，把院舍布置成懷舊茶樓，義工則化身茶樓伙記，為長者提供軟餐點心。在煤氣溫馨義工隊於4月份成立25周年時，更舉辦午宴活動，讓200位有吞嚥困難長者及其照顧者共聚，享用正餐及軟餐點心，體驗同桌同餐。

該公司稱，其今日於香港工業總會「工業獻愛心」表揚計劃2024，榮獲企業組「最具社會創效能力獎」及「卓越關懷大獎」兩大獎項。這次為該公司連續四年獲有關計劃嘉許。其商務總監 — 香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光表示，煤氣公司會繼續以創新、多元化的CSR項目。

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