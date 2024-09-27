太美醫療科技（2576）今日開始招股，董事長、執行董事兼總經理趙璐在記者會上表示，公司正逐漸靠近盈利目標，雖然公司持續虧損，但公司逐漸規模化及穩定下來，内部產品逐漸成熟，研發不像早期一樣需做很多工作，虧損會逐步收窄。集團首席財務官姜程文補充指，未能為何時扭虧為盈作出預測，但稱希望這個日子不會遠。
太美醫療科技曾申請在A股上市但被拒，趙璐稱是一種激勵，且在香港上市更符合公司國際化戰略。港股有國際級的投資者及投資基金，因此在資金量及公司品牌形象上都是非常良好的選擇。未來或考慮在港設立業務發展基地，會與香港監管、管理、教育機構進一步溝通相關事宜，有進展會後續公布。
至於海外市場方面，趙璐指公司已進入美國及新加坡市場，美國作爲全球最大的生物醫藥市場是公司第一目標市場，新加坡的監管標準高，是公司的早期市場。至於其他市場例如日韓，公司會選擇合適時機進一步擴展業務。
另外，騰訊（0700）是太美醫療科技股東之一，招股書顯示，太美上市後騰訊仍持有太美約10%的股份，不過趙璐表示與騰訊暫時未有合作計劃，未來是否合作取決於雙方戰略。並且公司未來會尋找合適時機整合及併購同類公司，不過暫時亦未有計劃。
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