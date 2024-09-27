信銀國際表示，該行日前已開展首階段計劃，派出專業團隊到全港各的士車行，協助參與的士司機透過信銀國際流動銀行旗艦平台「inMotion 動感銀行」，開立賬戶及登記FPS，並即場編印司機專屬二維碼及解答的士司機的相關疑問。

信銀國際解釋，乘客透過FPS直接掃描的士司機個人專屬二維碼支付車資，過程簡便、快捷，司機及乘客均無需付出相關車程收付款的交易手續費用。

信銀國際執行董事、副行政總裁兼個人及商務銀行業務總監簡吳秋玉表示，的士司機透過「inMotion 動感銀行」收取車資，可免除安裝移動收款裝置或額外支付交易費用，大大減省相關的營運支出。

另外，信銀國際亦宣布，下調人民幣儲蓄存款利率25點子，由0.4厘降至0.15厘，下周一（30日）生效。

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