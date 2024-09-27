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股市大反彈 富途本周首4日交易額、交易量創近2年新高

受惠減息及中國當局接連推出刺激經濟措施，中港股市本周大幅反彈。富途證券表示，於富途平台及不同渠道的數據反映，股市反彈動力強勁，投資者對富途平台的需求增加。

在富途平台上，多個指標反映交投熱度高漲，本周首四天富途整體交易額、交易量均創近2年新高。截至本周四，累計交易人數比上周增加36%，交易量增加超過40%。

富途實體店近兩天（25及26日）查詢人次較平均高出四成，包括查詢激活股票戶口及開戶流程，店內日開戶人數達年內新高。查詢客人當中，有不少表明手上有很多蟹貨，說明想要轉倉到富途。

交易指標的增長動力主要來自港股和A股，交易金額分別大升129%及306%，美股交易亦見提升。板塊方面，主要集中在港股科技股，包括騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）等；港股高息股、美股中概股，例如拼多多（美：PDD）、阿里巴巴（美：BABA）、富途控股（美：FUTU）；港股ETF，此外，中國指數相關ETF也增加較快。

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