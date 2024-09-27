受惠減息及中國當局接連推出刺激經濟措施，中港股市本周大幅反彈。富途證券表示，於富途平台及不同渠道的數據反映，股市反彈動力強勁，投資者對富途平台的需求增加。
在富途平台上，多個指標反映交投熱度高漲，本周首四天富途整體交易額、交易量均創近2年新高。截至本周四，累計交易人數比上周增加36%，交易量增加超過40%。
富途實體店近兩天（25及26日）查詢人次較平均高出四成，包括查詢激活股票戶口及開戶流程，店內日開戶人數達年內新高。查詢客人當中，有不少表明手上有很多蟹貨，說明想要轉倉到富途。
交易指標的增長動力主要來自港股和A股，交易金額分別大升129%及306%，美股交易亦見提升。板塊方面，主要集中在港股科技股，包括騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）、小米（1810）等；港股高息股、美股中概股，例如拼多多（美：PDD）、阿里巴巴（美：BABA）、富途控股（美：FUTU）；港股ETF，此外，中國指數相關ETF也增加較快。
其他報道
恒大清盤人推網站分享清盤最新發展 附聯絡方法予報料人提供有用資料
TVB完成向邵氏兄弟配股集資7880萬 邵氏兄弟持股增至25%獲通訊局批准
金沙翻新賭場趕及十一前開業 匯豐：濠賭股去槓桿及回購債券助解投資者疑慮
迎國慶︱中移動香港舉辦攝影大賽 得票最多首75名參賽者可獲贈旗艦手機乙部
金管局：上半年零售銀行稅前溢利按年升6.2% 特定分類比率或趨向2%