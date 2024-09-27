該集團期內聯同太古地產（1972）合作發展，並各佔兩成及八成權益的前柴灣車廠即柴灣道391號重建項目，正按計劃重建中，料明年取得入伙紙，項目內的第1期(B 地盤)及第2期(A 地盤)住宅單位之預售同意書申請，已分別於去年12月及今年5月提交予地政總署，正進行審批。

其與太地各佔五成權益的香港仔黃竹坑道South Island Place8號寫字樓則有88%樓面已出租，至於北角港運城之辦公樓租用率為66%，住宅則為100%。港濤軒住宅及零售商舖之租用率均為100%。佐敦道3號住宅單位及零售商舖租用率為89%。英國倫敦中心區之投資物業Scorpio House於期內全部租出。

主席顏亨利表示，較早前出售英國Albany House雖然會導致營業額減少，但是因為該項目現有的租戶將於今年12 月租期結束時會搬出，因此仍無法避免來自該物業現時每年租金收入會減少約2390萬港元，而要重新出租則須為建築物進行重大翻新。

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