中華汽車（0026）（下稱中巴）今日公布截至6月底止全年度業績，期內受惠於租金及利息收入增加，經營溢利按年增長28.38%，達到9500萬元。但是受到投資物業重估虧損影響，因此期內股東應佔虧損為2.62億元，按年增加69.03%。每股派末期息0.1元及特別股息1.7元，共1.8元，與去年同期一樣。
該集團期內聯同太古地產（1972）合作發展，並各佔兩成及八成權益的前柴灣車廠即柴灣道391號重建項目，正按計劃重建中，料明年取得入伙紙，項目內的第1期(B 地盤)及第2期(A 地盤)住宅單位之預售同意書申請，已分別於去年12月及今年5月提交予地政總署，正進行審批。
其與太地各佔五成權益的香港仔黃竹坑道South Island Place8號寫字樓則有88%樓面已出租，至於北角港運城之辦公樓租用率為66%，住宅則為100%。港濤軒住宅及零售商舖之租用率均為100%。佐敦道3號住宅單位及零售商舖租用率為89%。英國倫敦中心區之投資物業Scorpio House於期內全部租出。
主席顏亨利表示，較早前出售英國Albany House雖然會導致營業額減少，但是因為該項目現有的租戶將於今年12 月租期結束時會搬出，因此仍無法避免來自該物業現時每年租金收入會減少約2390萬港元，而要重新出租則須為建築物進行重大翻新。
其他報道
恒大清盤人推網站分享清盤最新發展 附聯絡方法予報料人提供有用資料
TVB完成向邵氏兄弟配股集資7880萬 邵氏兄弟持股增至25%獲通訊局批准
金沙翻新賭場趕及十一前開業 匯豐：濠賭股去槓桿及回購債券助解投資者疑慮
迎國慶︱中移動香港舉辦攝影大賽 得票最多首75名參賽者可獲贈旗艦手機乙部
金管局：上半年零售銀行稅前溢利按年升6.2% 特定分類比率或趨向2%