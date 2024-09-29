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內地A股交易火爆 傳券商周日加班測試系統及審批開戶

內地上周出組合拳推一系列金融寬鬆政策支持經濟，內地A股及香港股票市場均見火爆，當中上交所於上周五（27日）亦見股票競價交易出現成交確認緩慢的異常情况，令交易受到影響。官媒《證券時報》報道，內地各券商IT部門緊鑼密鼓地進行業務測試，而根據上交所日前通知，於今日（29日）組織券商等金融機構進行競價、綜業等平台相關業務測試。

內地上周五落實先前預告下調存款準備金率 0.5 個百分點，以及將7天期逆回購操作利率下調 0.2 厘，帶動A股及港股成交量暴增，當日開市後多家內地券商交易軟件亦出現故障，而上交所，股票競價交易出現成交確認緩慢的異常情況，並導致交易受到影響。

報道指出，其測試旨於模擬實盤壓力，上交所技術公司、上交所資訊公司，以及主要涉及券商和公募基金等金融機構，而非開放予一般散户。而據了解，各券商於當日收到通知，上交所定於今日，組織開展競價及綜業等平台相關業務測試，主要驗證相關技術平台業務與技術調整的準確性。

有內地券商IT人員向券商中國記者透露，上周五到周日連續三天都於公司「OT」，相信業內其他券商亦有類似情况，主要涉及上週五的交易清算、測試環境準備工作、交易網關變更等，而周日則屬於測試配合階段。

此外，《證券時報》亦報道指，近期券商開戶量急加快，令券商開戶審核壓力較大，而中國證券登記結算公司將服務時，特別於今日臨時開放，以滿足近期內地人開券商户口的龐大需求。另報道亦指出，據悉券商亦計劃於今日，同步安排網上開戶審核，僅限於今日進行網上開戶審核，因由於周日銀行環境無法提供生產服務。

據了解，投資人在券商端完成開戶申請後，券商需要將資料交給中國結算審核，審核通過才意味著開戶成功。有券商人士向記者表示，中國結算今日暫時加班，能夠大幅減輕開戶審核的積壓，確保開戶工作的順利進行。