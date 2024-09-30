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港股ADR升89點 夜期高水278點 郵儲行、長城汽車等業績

美股普遍向下，港股ADR升89點或0.43%，報20721點，即月恒指夜期跌10點，報20910點，夜期高水278點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.4%，折合報443.34元；阿里巴巴（9988）升2.15%，折合報104.27元；美團（3690）升3.93%，折合報167.3元；匯控（0005）跌0.63%，折合報70.91元；建行（0939）跌4.99%，折合報5.99元。

道期現升0.053%；標期現升0.13%；納期現升0.2%。日本東證指數現跌2.74%；韓國KOSPI指數現跌0.43%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.58%。

VIX指數隔晚升10.34%或1.59點，報16.96點。

紐油現升0.14%或0.09美元，報68.28美元；布油現升0.22%或0.15美元，報72.14美元；金價現升0.16%或4.4美元，報2662.64美元；LME 銅期貨隔晚跌0.97%或98美元，報9982.5美元。比特幣現跌0.92%或608.93美元，報65225.14美元；美國10年期債息現升0.1%或0.0038厘，報3.7544厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國高精密（0591）、長城汽車（2333）、郵儲銀行（1658）、時計寶（2033）等。

四大行續發布下調存量房貸利率，10月31日前完成調整。人行：要加大幣政調控力度，有效落實存續各類結構性貨幣政策工具。

上海市調整房產限購政策，降低二套首付。

復星旅遊（1992）出售物業，套現3.94億人幣。

農行（1288）委任王志恒為副董事長及執董。

聯通（0762）解聘高級副總裁曹興信，涉嫌嚴重違紀違法。

內地A股交易火爆，傳券商周日加班測試系統及審批開戶。

蔚來（9866）增資旗下蔚來中國，涉資133億人幣。

藥明康德（2359）完成第三次回購耗資10億人幣，涉近2394萬股A股。

中巴（0026）全年股東應佔虧損2.62億，末期連特別息每股照舊派共1.8元。

煤氣（0003）：在西貢建首個模塊式氫能發電系統，餘氣支援熱電聯供系統。

TVB（0003）完成向邵氏兄弟配股集資7880萬，邵氏兄弟持股增至25%獲通訊局批准。

金沙（1928）翻新賭場趕及十一前開業，匯豐：濠賭股去槓桿及回購債券助解投資者疑慮。

日清食品（1475）1.8億元購澳洲冷凍餃子生產商。

證監會為LET及凱升（1102）少數股東尋求股份回購令

 

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