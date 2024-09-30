恒指今早高開543點或2.64%，報21175點，是2023年2月16日21306.54點後最高。大市成交金額82億元；國指今早高開199點或2.73%，報7499點，是2023年2月2日7644.85點後最高。恒生科技指數開市報4648點，升4.38%，是2023年8月1日4661.38點後最高。