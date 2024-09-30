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恒指高開543點 科指升4.3% 內房、內險、券商股上升

恒指今早高開543點或2.64%，報21175點，是2023年2月16日21306.54點後最高。大市成交金額82億元；國指今早高開199點或2.73%，報7499點，是2023年2月2日7644.85點後最高。恒生科技指數開市報4648點，升4.38%，是2023年8月1日4661.38點後最高。

上升股份比例為25.38%，下跌為1.98%，無升跌為72.63%。

藍籌67隻升，10隻下跌，5隻無升跌。龍湖（0960）升14.87%，報15.76元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌1.9%，報118.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報55.45元，升14.92%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報10.8元，跌1.1%。

恒指、科指續高於主要平均線。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國高精密（0591）無成交，報0.128元。

長城汽車（2333）開市報14.4元，升1.98%。

郵儲銀行（1658）開市報4.62元，升0.43%。

時計寶（2033）無成交，報0.405元。

四大行續發布下調存量房貸利率，10月31日前完成調整。人行：要加大幣政調控力度，有效落實存續各類結構性貨幣政策工具。

建行（0939）開市報5.91元，跌1.34%。

農行（1288）開市報3.76元，無升跌。

中行（3988）開市報3.72元，跌0.27%。

工行（1398）開市報4.71元，無升跌。

上海市調整房產限購政策，降低二套首付。

藍籌內房

中海外（0688）開市報16.28元，升5.71%。

龍湖（0960）創52周高，見15.76元，開市報15.76元，升14.87%。

華潤置地（1109）開市報29元，升3.94%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）開市報0.43元，升13.16%。

綠城中國（3900）創52周高，見9.98元，開市報9.98元，升12.13%。

寶龍地產（1238）開市報0.61元，升12.96%。

萬科（2202）開市報7.67元，升14.99%。

融創（1918）開市報1.94元，升14.79%。

禹洲（1628）開市報0.117元，升2.63%。

佳兆業（1638）開市報0.26元，升13.04%。

新城發展（1030）創52周高，見2.59元，開市報2.59元，升9.28%。

龍光地產（3380）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，升14.42%。

世茂集團（0813）開市報1.03元，升14.44%。

雅居樂（3383）開市報0.72元，升14.29%。

時代中國（1233）開市報0.32元，升3.23%。

奧園（3883）開市報0.315元，升14.55%。

旭輝（0884）開市報0.43元，升14.67%。

富力（2777）開市報1.26元，升14.55%。

花樣年（1777）開市報0.085元，升14.86%。

遠洋集團（3377）開市報0.31元，升14.81%。

金茂（0817）創52周高，見1.12元，開市報1.12元，升14.29%。

復星旅遊（1992）出售物業，套現3.94億人幣。開市報4.43元，升7.52%。

農行（1288）委任王志恒為副董事長及執董。開市報3.76元，無升跌。

聯通（0762）解聘高級副總裁曹興信，涉嫌嚴重違紀違法。開市報6.63元，升0.45%。

內地A股交易火爆，傳券商周日加班測試系統及審批開戶。

中資券商

中金（3908）開市報13.7元，升9.42%。

中信証券（6030）創52周高，見18.68元，開市報18.68元，升10.14%。

華泰證券（6886）創52周高，見11.66元，開市報11.66元，升5.62%。

中國銀河（6881）創52周高，見6.72元，開市報6.72元，升12.19%。

光大證券（6178）創52周高，見7.1元，開市報7.1元，升10.08%。

招商證券（6099）創52周高，見8.01元，開市報8.01元，升9.73%。

廣發証券（1776）開市報9.88元，升8.69%。

蔚來（9866）增資旗下蔚來中國，涉資133億人幣。開市報55.45元，升14.92%。

藥明康德（2359）完成第三次回購耗資10億人幣，涉近2394萬股A股。開市報55.05元，升7.1%。

中巴（0026）全年股東應佔虧損2.62億，末期連特別息每股照舊派共1.8元。無成交，報52.45元。

煤氣（0003）：在西貢建首個模塊式氫能發電系統，餘氣支援熱電聯供系統。開市報6.6元，無升跌。

TVB（0003）完成向邵氏兄弟配股集資7880萬，邵氏兄弟持股增至25%獲通訊局批准。開市報6.6元，無升跌。

金沙（1928）翻新賭場趕及十一前開業，匯豐：濠賭股去槓桿及回購債券助解投資者疑慮。開市報19.5元，升1.77%。

日清食品（1475）1.8億元購澳洲冷凍餃子生產商。開市報4.59元，升2.91%。

證監會為LET及凱升（1102）少數股東尋求股份回購令無成交，報0.08元。

破頂股表現

破頂股包括，耀才證券金融（1428）創上市新高，見2.07元，開市報2.07元，升5.08%；貝殼－Ｗ（2423）創上市新高，見56.5元，開市報56.5元，升6.91%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見2.28元，開市報2.28元，升4.11%；綠城中國（3900）創52周高，見9.98元，開市報9.98元，升12.13%；新城發展（1030）創52周高，見2.59元，開市報2.59元，升9.28%；龍光地產（3380）創52周高，見1.19元，開市報1.19元，升14.42%；金茂（0817）創52周高，見1.12元，開市報1.12元，升14.29%；中信証券（6030）創52周高，見18.68元，開市報18.68元，升10.14%；華泰證券（6886）創52周高，見11.66元，開市報11.66元，升5.62%；中國銀河（6881）創52周高，見6.72元，開市報6.72元，升12.19%；光大證券（6178）創52周高，見7.1元，開市報7.1元，升10.08%；招商證券（6099）創52周高，見8.01元，開市報8.01元，升9.73%；丘鈦（1478）創52周高，見5.28元，開市報5.28元，升0.96%；思考樂教育（1769）創52周高，見7.27元，開市報7.27元，升12.02%；新華保險（1336）創52周高，見22.85元，開市報22.85元，升6.03%；中國再保險（1508）創52周高，見0.83元，開市報0.83元，升5.06%；中國太平（0966）創52周高，見12.4元，開市報12.4元，升2.48%；中國太保（2601）創52周高，見27.7元，開市報27.7元，升3.17%。

破頂指數成份股包括，阿里巴巴（9988）創52周高，見107.6元，開市報107.6元，升4.98%；騰訊（0700）創52周高，見449.6元，開市報449.6元，升2.7%；美團（3690）創52周高，見176.4元，開市報176.4元，升7.17%；小米（1810）創52周高，見22.7元，開市報22.7元，升3.42%；京東（9618）創52周高，見159.6元，開市報159.6元，升5%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見188.8元，開市報188.8元，升12.05%；吉利（0175）創52周高，見12.06元，開市報12.06元，升1.52%；平保（2318）創52周高，見49.25元，開市報49.25元，升1.34%；中國人壽（2628）創52周高，見15元，開市報15元，升2.04%；中信（0267）創52周高，見9.15元，開市報9.15元，升2.12%；港交所（0388）創52周高，見325.6元，開市報325.6元，升5.51%；龍湖（0960）創52周高，見15.76元，開市報15.76元，升14.87%；比亞迪（1211）創52周高，見282.4元，開市報282.4元，升2.39%；。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括神話世界（0582）低見0.15元，開市報0.15元，跌6.83%。

異動股

上升異動股，包括，同道獵聘（6100）開市報2.53元，升15%；萬科（2202）開市報7.67元，升14.99%；陸控（6623）開市報12.76元，升14.95%；綠地香港（0337）開市報0.246元，升14.95%；蔚來（9866）開市報55.45元，升14.92%；龍湖（0960）創52周高，見15.76元，開市報15.76元，升14.87%。

下跌異動股，包括，第四範式（6682）開市報33.4元，跌14.9%；華商國際海洋控股（0206）開市報0.153元，跌10.53%；力天影業（9958）開市報0.26元，跌10.34%；翠華控股（1314）開市報0.2元，跌9.09%；北大資源（0618）開市報0.27元，跌8.47%；海天天綫（8227）開市報0.33元，跌8.33%；神話世界（0582）創上市新低，見0.15元，開市報0.15元，跌6.83%；滇池水務（3768）開市報0.55元，跌6.78%；華科資本（1140）開市報0.094元，跌6%；眾安智慧生活服務（2271）開市報1.11元，跌4.31%。

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