非製造業商務活動指數從上月的50.3下降至50.0，低過預期的50.4，是2022年12月後新低，當月報41.6。

綜合產出指數從上月的50.1上升至50.4，是6月後新高，當月報50.5點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀稱，9月份經濟景氣水準整體回升。製造業企業生產加快、各規模企業PMI均有回升，價格指數仍處低點。

全文如下：

9月份，製造業採購經理指數為49.8%，較上月上升0.7個百分點；非製造業商務活動指數為50.0%，較上月下降0.3個百分點；綜合PMI產出指數為50.4%，較上月上升0.3個百分點，我國經濟景氣水準整體回升。

一、製造業採購經理指數回升

9月份，製造業生產活動加快，PMI升至49.8%，景氣度改善。

（一）企業生產加快。生產指數為51.2%，較上月上升1.4個百分點，升至臨界點以上，製造業生產活動加速。新訂單指數為49.9%，較上月上升1.0個百分點。從業界來看，醫藥、汽車、電氣機械器材、電腦通訊電子設備等產業生產指數及新訂單指數均位於擴張區間，產需較快釋放；石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業生產指數和新訂單指數連續兩個月低於臨界點，產需放緩。

（二）各規模企業PMI均有回升。大型企業PMI為50.6%，較上月上升0.2個百分點，擴張步伐加快；中、小型企業PMI分別為49.2%及48.5%，較上月上升0.5及2.1個百分點，景氣水平均有改善。大、中、小型企業生產指數均位於擴張區間，其中小型企業生產指數5月以來首次升至臨界點以上。

（三）高技術製造業及裝備製造業持續領先。從重點產業來看，高技術製造業與設備製造業PMI分別為53.0%及52.0%，較上月上升1.3及0.8個百分點，持續維持良好發展態勢；消費品產業PMI為51.1%，較上月上升1.1個百分點，景氣度明顯回升；高耗能產業PMI為46.6%，較上月上升0.2個百分點。

（四）價格指數仍處低點。主要原物料購進物價指數及出廠物價指數分別為45.1%及44.0%，較上月上升1.9及2.0個百分點，仍位於較低運轉水平，顯示受有效需求不足及部分大宗商品價格波動等因素影響，製造業市場價格整體水準持續回落，但降幅收窄。從業界來看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業的主要原料購進價格指數和出廠價格指數連續兩個月處於低位，近期相關行業市場價格總體水平波動較大。

二、非製造業商務活動指數小幅回落

9月份，非製造業商務活動指數為50.0%，較上月下降0.3個百分點，位於臨界點。

（一）服務業景氣水準小幅回落。服務業商務活動指數為49.9%，較上月下降0.3個百分點，略低於臨界點，服務業業務總量與上月基本持平。從業界來看，郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、網路軟體及資訊科技服務、貨幣金融服務等產業商務活動指數均位於55.0%以上較高景氣區間，業務總量維持較快增長；由於暑期出行旺季結束，部分地區受颱風等極端天氣影響，鐵路運輸、水上運輸、文化運動娛樂等產業商務活動指數回落幅度較大，均降至收縮區間。從市場預期來看，業務活動預期指數為54.6%，持續處於景氣區間，其中郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數均位於60.0%以上高位景氣區間，企業對近期行業發展更為樂觀。

（二）建築業擴張略有加快。建築業商務活動指數為50.7%，較上月上升0.1個百分點，持續維持擴張。從市場預期來看，業務活動預期指數為53.1%，仍位於擴張區間。其中，土木工程建築業、建築安裝裝飾業業務活動預期指數均位於55.0%以上較高景氣區間，企業對產業發展信心較強。

三、綜合PMI產出指數持續擴張

9月份，綜合PMI產出指數為50.4%，較上月上升0.3個百分點，繼續位於擴張區間，顯示我國企業生產經營活動整體擴張加快。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數及非製造業商務活動指數分別為51.2%及50.0%。

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