財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月製造業景氣度回落，供給略有擴張，需求顯著收縮，外需承壓，就業壓力大，物流運輸延遲，企業被動增加庫存，通縮壓力大，企業樂觀情緒降至近年低點。國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、樂觀預期不強對消費能力及意願形成限制；外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加，第三季經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。他建議，前期政策應加快落地見效，增量政策的迫切性和必要性進一步提升。目前相關政策空間較為充足，財政政策及貨幣政策應在保民生、促進就業、拉內需方面發揮更大作用。

王喆表示，9月製造業和服務業生產均小幅擴張，製造業需求端收縮明顯，製造業就業拖累整體就業下降，尤其值得注意的是，製造業和服務業樂觀預期均大幅下滑至歷史低點。最新宏觀經濟數據全面低於市場預期，國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、樂觀預期不強對消費能力及意願形成限制。同時外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加。第三季經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。他認為，前期政策應加快落地顯效，增量政策的迫切性和必要性進一步上升。目前相關政策空間較為充足，財政政策及貨幣政策應在保民生、促進就業、拉內需方面發揮更大作用。

製造業PMI全文如下：

8月短暫擴張後，9月中國製造業景氣度回落，重回收縮區間。

9月30日公布的9月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得49.3，重回榮枯線以下，較8月下降1.1個百分點，並創下2023年8月以來的最低值。

國家統計局同日公布的9月製造業PMI錄得49.8，較8月上升0.7個百分點，為2024年5月以來最高，連續五個月處於收縮區間。

從財新中國製造業PMI分項數據來看，製造業供給微升，但需求收縮明顯。9月生產指數仍在擴張區間，但是擴張幅度收窄，根據樣本企業反映，增產企業當月處理的都是原有訂單。

需求未能延續8月的改善態勢，9月製造業新訂單指數降至榮枯線下，錄得2022年10月以來的最低值，其中投資品需求下降最為明顯。受訪企業反映，潛在需求減弱，競爭加劇，市況低迷導致最近新業務量減少。外需同樣收縮，新出口訂單指數連續第二個月處於收縮區間且刷新13個月以來的低點。

由於企業訂單減少，減員壓力較大，9月製造業就業指數在過去13個月內第12次位於收縮區間，其中，投資品和消費品生產企業用工收縮，中間品類企業用工增加。不過，這足以消化較為有限的新增訂單，積壓訂單七個月來首次出現下降。

因為新接業務量減少，製造業採購量連續第三個月萎縮。同時因生產增長放緩，原料庫存指數已連續第二個月處於擴張區間，且小幅上升；產成品庫存也因為出境運輸延誤及新訂單量減少而增加。

製造業價格承壓。9月製造業購入物價指數連續第二個月、出廠物價指數連續第三個月落於收縮區間，分別錄得2023年7月及2024年4月以來的最低值。其中，金屬原料價格走弱對成本降低貢獻頗大，銷售價格下跌則是成本下降和市場激烈競爭的綜合結果。

製造業企業家樂觀信心有限。 9月生產經營預期指數略高於榮枯線，錄得自2012年4月此項資料收集以來的次低，僅高於2019年6月。企業希望業務拓展措施和新產品問世有助於推動未來一年增產，但部分企業則擔心全球經貿前景欠佳，會對銷售造成負面影響。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月製造業景氣度回落，供給略有擴張，需求顯著收縮，外需承壓，就業壓力大，物流運輸延遲，企業被動增加庫存，通縮壓力大，企業樂觀情緒降至近年低點。國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、樂觀預期不強對消費能力及意願形成限制；外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加，第三季經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。他建議，前期政策應加快落地見效，增量政策的迫切性和必要性進一步提升。目前相關政策空間較為充足，財政政策及貨幣政策應在保民生、促進就業、拉內需方面發揮更大作用。

服務業PMI全文如下：

9月暑期結束，中國服務業景氣度持續在擴張區間回落，服務業擴張速度持續放緩。

9月30日公布的財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得50.3，低於8月1.3個百分點，為2023年10月來最低。

同時公布的9月財新中國製造業PMI 錄得49.3，低於8月1.1個百分點，再度降至榮枯分界線下，錄得2023年8月以來最低。受兩大產業景氣度同時回落的拖累，當月財新中國綜合PMI下降0.9個百分點至50.3，為11個月以來最低。

國家統計局同日公布的數據顯示，9月製造業PMI錄得49.8，連續五個月處於收縮區間，但較8月上升0.7個百分點，為2024年5月以來最高；服務業商務活動指數下降0.3個百分點至49.9，為年內最低；綜合PMI生產指數微升0.3個百分點至50.4。

從財新中國服務業PMI分項數據來看，9月服務業供需擴張同步放緩，新訂單指數在擴張區間下降，僅略高於榮枯分界線，為2023年11月以來最低。外需在7月觸底後連續兩個月反彈，9月新出口訂單指數與第二季基本持平。受調查的企業反映，銷售管道拓寬，疊加大力促銷，推動出口業務量上升。

在8月短暫收縮後，9月服務業就業邊際回暖，就業指數重回擴張區間。企業稱，增加用工是為了因應未來工作量增長。企業增加的人手暫時未能完全消化新訂單，9月積壓業務量持續擴張但幅度有限。

原料、工資和能源費用持續上漲，導致服務業成本居高不下，9月投入價格指數在擴張區間升至2022年5月來最高。儘管如此，企業迫於需求不足、競爭加劇的壓力，繼續降價促銷，銷售價格指數連續兩個月低於臨界點，9月降幅略有收窄，顯示服務業企業利潤持續承壓。

企業信心出現波動，9月服務業經營預期指數在擴張區間降至有數據以來第三低位，僅高於2022年2月、3月的低點。企業擔心競爭加劇，同時全球經濟前景堪憂。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，9月製造業和服務業生產均小幅擴張，製造業需求端收縮明顯，製造業就業拖累整體就業下降，尤其值得注意的是，製造業和服務業樂觀預期均大幅下滑至歷史低點。最新宏觀經濟數據全面低於市場預期，國內有效需求不足問題突出，就業壓力大、樂觀預期不強對消費能力及意願形成限制。同時外部環境複雜嚴峻，外需不確定性增加。第三季經濟回升動能不強，完成全年經濟增長目標充滿挑戰。他認為，前期政策應加快落地顯效，增量政策的迫切性和必要性進一步上升。目前相關政策空間較為充足，財政政策及貨幣政策應在保民生、促進就業、拉內需方面發揮更大作用。

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