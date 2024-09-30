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隔夜HIBOR創新高 金管局上日收市總結餘創9個月高 1個月HIBOR連升7日

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升7日，升13.35點子至4.32101%，是8月2日後最高，當日報4.33381%。對上一次連升7日是6月25日，當日拆息報4.70839%。

港元現報7.7737元貶值14點子，曾貶值最多18點子，報7.7741元，亦曾升值最多29點子，報7.7694元，是2022年12月12日7.7679元後最強。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為480.7億元，較再上一日增33.05億元，總結餘是2023年12月6日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升99.41點子至6.39262%，創新高；1星期HIBOR跌21.52點子至4.94869%，是9月26日後最低；2星期HIBOR跌29.8點子至4.53321%，是9月26日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.56點子至4.18024%，是9月2日後最高；6個月期HIBOR升4.75點子至4.0281%，是9月17日後最高；12個月期HIBOR跌1.06點子至3.96857%，是9月26日後最低。

美元指數現報100.46升值0.079點或0.08%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報4.95858%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7711%，連續6日收窄，利差是2024年6月26日後最窄，當日差距為-0.7584%。

對上一次連續6日收窄，是2024年9月11日，當日利差報-1.324%。

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