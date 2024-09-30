中央政治局會議承諾「要促進房地產市場止跌回穩」後，周日內地宣布調整存量房貸利率，一線樓市亦紛紛放鬆限購，內房、內險上升，內銀下跌。

恒指今早高開543點，高位升699點，低位升157點，高低波幅542點。上升股份比例為49.7%，下跌為16.95%，無升跌為33.34%。

恒指半日升689點或3.34%，報21321點，大市成交金額2565億元；國指升260點或3.56%，報7560點。恒生科技指數收報4770點，升7.12%。

藍籌股成交金額1310.36億元，佔大市成交51.08%；科指成份股成交金額680.83億元，佔大市成交26.54%；國指成份股成交金額1096.11億元，佔大市成交42.73%。

24隻雙櫃台股，總成交2.33億元人民幣，相當於約2.59億港元，佔大市成交的0.1%。

窩輪及牛熊證成交金額減少30.16%，至107.5億元，佔大市成交4.19%。牛熊證成交金額61.84億元，減少28.67%；窩輪成交金額45.66億元，減少32.09%。

藍籌56隻升，23隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升25.97%，收報5.19元，是升幅最大的藍籌，恒地（0012）跌3.7%，收報24.75元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）創52周高，見5.23元，收報5.19元，升25.97%；跌幅最大的是聯想（0992）收報10.74元，跌1.65%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流入19.4億元，終止單日流出，淨流入金額是9月26日59.93億元後最多。。北水本月累計流入321.22億元，按月減少23.29%，連續第3個月減少，金額是2月後新低，連續第15個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多3.39%，是9月27日後最大升幅，當日升幅為4.11%。高見21331.44點，是2023年2月10日21579.99點後最高。連升5日，累計升3074.86點，對上一次連升5日是9月19日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月12日。

科指曾升最多7.23%，是9月27日後最大升幅，當日升幅為7.29%。高見4775.02點，是2023年2月2日4804.85點後最高。連升5日，累計升1071.98點，對上一次連升5日是9月16日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月17日。

國指曾升最多3.62%，是9月27日後最大升幅，當日升幅為3.84%。高見7563.92點，是2023年2月2日7644.85點後最高。連升12日，累計升1577.53點，對上一次連升12日是2018年1月15日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是9月12日。

個股表現

昇能（2459）股價升逾24% 上周五完成配股籌1630萬。收報0.52元，升26.83%。

石藥集團（1093）就開發及商業化JSKN003與江蘇康寧傑瑞簽訂獨家授權許可協議。收報5.96元，升5.49%。

金茂（0817）16億購西安明茂餘下40%股權。創52周高，見1.16元，收報1.13元，升15.31%。

龍光（3380）：委任主要法律顧問。創52周高，見1.35元，收報1.21元，升16.35%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國高精密（0591）收報0.137元，升7.03%。

長城汽車（2333）收報14.44元，升2.27%。

郵儲銀行（1658）收報4.61元，升0.22%。

時計寶（2033）收報0.44元，升8.64%。

四大行續發布下調存量房貸利率，10月31日前完成調整。人行：要加大幣政調控力度，有效落實存續各類結構性貨幣政策工具。

建行（0939）收報5.87元，跌2%。

農行（1288）收報3.64元，跌3.19%。

中行（3988）收報3.64元，跌2.41%。

工行（1398）收報4.6元，跌2.34%。

上海市調整房產限購政策，降低二套首付。

藍籌內房

中海外（0688）創52周高，見16.84元，收報16.18元，升5.06%。

龍湖（0960）創52周高，見17元，收報16.34元，升19.1%。

華潤置地（1109）收報28.9元，升3.58%。

非藍籌內房

合景泰富（1813）收報0.455元，升19.74%。

綠城中國（3900）創52周高，見10.24元，收報9.49元，升6.63%。

寶龍地產（1238）收報0.61元，升12.96%。

萬科（2202）收報7.53元，升12.89%。

融創（1918）收報2.16元，升27.81%。

禹洲（1628）收報0.141元，升23.68%。

佳兆業（1638）創52周高，見0.4元，收報0.345元，升50%。

新城發展（1030）創52周高，見2.84元，收報2.53元，升6.75%。

龍光地產（3380）創52周高，見1.35元，收報1.21元，升16.35%。

世茂集團（0813）收報1.04元，升15.56%。

雅居樂（3383）收報0.72元，升14.29%。

時代中國（1233）收報0.375元，升20.97%。

奧園（3883）收報0.3元，升9.09%。

旭輝（0884）收報0.435元，升16%。

富力（2777）創52周高，見1.48元，收報1.38元，升25.45%。

花樣年（1777）創52周高，見0.12元，收報0.1元，升35.14%。

遠洋集團（3377）收報0.295元，升9.26%。

金茂（0817）創52周高，見1.16元，收報1.13元，升15.31%。

融信中國（3301）收報0.186元，升14.81%。

復星旅遊（1992）出售物業，套現3.94億人幣。收報4.43元，升7.52%。

農行（1288）委任王志恒為副董事長及執董。收報3.64元，跌3.19%。

聯通（0762）解聘高級副總裁曹興信，涉嫌嚴重違紀違法。收報6.6元，無升跌。

內地A股交易火爆，傳券商周日加班測試系統及審批開戶。

中資券商

中金（3908）收報14.12元，升12.78%。

中信証券（6030）創52周高，見20.2元，收報20.2元，升19.1%。

華泰證券（6886）創52周高，見12.6元，收報12.52元，升13.41%。

中國銀河（6881）創52周高，見7.27元，收報7.21元，升20.37%。

光大證券（6178）創52周高，見7.4元，收報7.38元，升14.42%。

招商證券（6099）創52周高，見8.44元，收報8.31元，升13.84%。

廣發証券（1776）收報10.44元，升14.85%。

蔚來（9866）增資旗下蔚來中國，涉資133億人幣。收報57.7元，升19.59%。

藥明康德（2359）完成第三次回購耗資10億人幣，涉近2394萬股A股。收報57.15元，升11.19%。

中巴（0026）全年股東應佔虧損2.62億，末期連特別息每股照舊派共1.8元。收報52元，跌0.86%。

煤氣（0003）：在西貢建首個模塊式氫能發電系統，餘氣支援熱電聯供系統。收報6.49元，跌1.67%。

TVB（0003）完成向邵氏兄弟配股集資7880萬，邵氏兄弟持股增至25%獲通訊局批准。收報6.49元，跌1.67%。

金沙（1928）翻新賭場趕及十一前開業，匯豐：濠賭股去槓桿及回購債券助解投資者疑慮。收報20.2元，升5.43%。

日清食品（1475）1.8億元購澳洲冷凍餃子生產商。收報4.56元，升2.24%。

證監會為LET及凱升（1102）少數股東尋求股份回購令收報0.067元，跌16.25%。

破頂股表現

破頂股包括，攜程（9961）創上市新高，見499元，收報493.2元，升4.05%；達勢股份（1405）創上市新高，見79.8元，收報78元，升2.03%；耀才證券金融（1428）創上市新高，見2.23元，收報2.22元，升12.69%；DEYUN HOLDING（1440）創上市新高，見8.3元，收報8.28元，升6.43%；匯聚科技（1729）創上市新高，見4.5元，收報4.47元，升3.95%；德商產投服務（2270）創上市新高，見1.54元，收報1.54元，升6.21%；貝殼－Ｗ（2423）創上市新高，見61.2元，收報60.5元，升14.47%；普樂師集團控股（2486）創上市新高，見10.36元，收報9.78元，跌2.78%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見116.4元，收報116.4元，升6.69%；吉利汽車（80175）創上市新高，見11.2元，收報11.06元，升3.75%；騰訊控股（80700）創上市新高，見403.2元，收報403.2元，升2.86%；比亞迪股份（81211）創上市新高，見257.4元，收報256.6元，升3.55%；小米集團-W（81810）創上市新高，見20.55元，收報20.45元，升3.6%；美團-W（83690）創上市新高，見159.2元，收報157.7元，升6.99%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新高，見101.4元，收報101.3元，升10.29%；ＧＸ恒生科技（2837）創上市新高，見5.855元，收報5.855元，升6.84%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1095.05元，收報1094元，跌0.05%；Ａ嘉實生活科技（3155）創上市新高，見48.54元，收報48.54元，升4.66%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.66元，收報16.66元，升0.18%；富邦滬深港高股息（3190）創上市新高，見12.65元，收報12.42元，升1.55%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1150.25元，收報1150.25元，升0.06%；盈富基金－Ｒ（82843）創上市新高，見19.82元，收報19.82元，升3.5%；貝克微（2149）創上市新高，見28.45元，收報28元，升3.51%；米高集團（9879）創上市新高，見8.49元，收報8.35元，升0.24%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見154.9元，收報150元，跌0.4%；旭輝永升服務（1995）創52周高，見2.48元，收報2.45元，升11.87%；綠城中國（3900）創52周高，見10.24元，收報9.49元，升6.63%；佳兆業（1638）創52周高，見0.4元，收報0.345元，升50%；新城發展（1030）創52周高，見2.84元，收報2.53元，升6.75%；龍光地產（3380）創52周高，見1.35元，收報1.21元，升16.35%。

破頂指數成份股包括，攜程（9961）創上市新高，見499元，收報493.2元，升4.05%；阿里巴巴（9988）創52周高，見112.8元，收報112.6元，升9.85%；騰訊（0700）創52周高，見449.8元，收報448元，升2.33%；美團（3690）創52周高，見178元，收報174.4元，升5.95%；小米（1810）創52周高，見22.95元，收報22.7元，升3.42%；阿里健康（0241）創52周高，見5.23元，收報5.19元，升25.97%；京東（9618）創52周高，見165.9元，收報165.3元，升8.75%；嗶哩嗶哩（9626）創52周高，見191.7元，收報190.7元，升13.18%；長和（0001）創52周高，見45.7元，收報45.05元，升0.45%；吉利（0175）創52周高，見12.52元，收報12.32元，升3.7%；平保（2318）創52周高，見52.75元，收報52.55元，升8.13%；中國人壽（2628）創52周高，見15.78元，收報15.76元，升7.21%；中信（0267）創52周高，見9.36元，收報9.15元，升2.12%；港交所（0388）創52周高，見336元，收報334.8元，升8.49%；匯控（0005）創52周高，見71元，收報70.5元，跌0.14%；中海外（0688）創52周高，見16.84元，收報16.18元，升5.06%；安踏（2020）創52周高，見96.65元，收報96.45元，升5.64%；龍湖（0960）創52周高，見17元，收報16.34元，升19.1%；比亞迪（1211）創52周高，見286.6元，收報284.4元，升3.12%；宏橋（1378）創52周高，見13.7元，收報13.08元，升2.03%；翰森製藥（3692）創52周高，見22.1元，收報21.05元，跌2.77%；華潤萬象生活（1209）創52周高，見34.95元，收報34.85元，升8.23%。

破底股方面

19隻股份創上市新低，其中十隻包括，德祥地產（0199）低見0.305元，收報0.335元，跌1.47%；神話世界（0582）低見0.15元，收報0.162元，升0.62%；瑋俊生物科技（0660）低見0.055元，收報0.069元，升1.47%；融太集團（1172）低見0.024元，收報0.024元，跌7.69%；俊知集團（1300）低見0.295元，收報0.3元，跌10.45%；中國升海集團（1676）低見0.285元，收報0.29元，跌20.55%；建鵬控股（1722）低見0.049元，收報0.049元，跌18.33%；德利機械（2102）低見0.102元，收報0.102元，跌7.27%；天成控股（2110）低見0.101元，收報0.119元，升2.59%；合豐集團（2320）低見0.058元，收報0.072元，跌12.2%。

11隻股份創52周低，其中十隻包括，鱷魚恤（0122）低見0.076元，收報0.076元，跌8.43%；嘉瑞國際（0822）低見0.205元，收報0.205元，跌12.77%；亞太衛星（1045）低見2元，收報2.12元，無升跌；毅興行（1047）低見0.3元，收報0.3元，跌11.76%；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，低見0.01元，收報0.01元，無升跌；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.176元，收報0.182元，升0.55%；盈健醫療（1419）低見0.76元，收報0.8元，升2.56%；新源萬恒控股（2326）低見0.01元，收報0.01元，無升跌；創陞控股（2680）低見0.18元，收報0.18元，跌0.55%；中裕能源（3633）低見4.39元，收報4.41元，跌3.08%。

異動股

上升異動股，包括，新威國際（0058）創52周高，見0.224元，收報0.152元，升198.04%；中國金融投資管理（0605）收報0.48元，升182.35%；申萬宏源香港（0218）創52周高，見0.88元，收報0.88元，升104.65%；百得利控股（6909）創52周高，見1.1元，收報0.95元，升66.67%；第一上海（0227）創52周高，見0.27元，收報0.27元，升63.64%；中國基礎能源（8117）收報0.04元，升60%；國泰君安國際（1788）創52周高，見1.65元，收報1.63元，升55.24%；遠大住工（2163）收報0.65元，升52.94%；佳兆業（1638）創52周高，見0.4元，收報0.345元，升50%。

下跌異動股，包括，萬馬控股（6928）收報0.15元，跌37.5%；第四範式（6682）創上市新低，見18.8元，收報25.35元，跌35.41%；智昇集團控股（8370）收報0.7元，跌27.08%；中國來騎哦（8039）收報0.174元，跌26.58%；力天影業（9958）創上市新低，見0.188元，收報0.222元，跌23.45%；暢由聯盟（1039）收報0.105元，跌23.36%；萬里印刷（8385）收報0.218元，跌22.14%；中國升海集團（1676）創上市新低，見0.285元，收報0.29元，跌20.55%；金粵控股（0070）收報0.042元，跌19.23%；英記茶莊集團（8241）收報0.145元，跌18.54%；建鵬控股（1722）創上市新低，見0.049元，收報0.049元，跌18.33%。

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