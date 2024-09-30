集團指，現時租用物業作為其香港辦公室。董事擬將該物業用作集團於香港的主要營業辦公室，經考慮現有租賃物業的租金成本，集團於現有租賃完結後因辦公室搬遷而產生的拆卸及翻新成本以及時間成本;及該物業將為日後業務擴展提供 的額外空間。

董事認為收購該物業作為其自有辦公室物業符合集團的長期利益。透過建立其自有辦公室物業，從長遠角度而言，集團可進一步節省辦公室租金成本、行政 成本以及辦公室搬遷開支。此外，該物業將加強集團的固定資產基礎。

據公告，永得利廣場2座22樓為總樓面面積約23,721平方呎之工業/辦公物業。根據目前可取得的資料，該物業現時已訂立多份租約，每月租金總額為約34.5萬元，最後一份租約將於2026年7月完結。根據臨時協議，於完成時，鑫傑須將該物業部分以空置管有及部分連現有租約交付予買 方。

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