上半年集團淨利息收入按年增84%至超過2.07億元；上半年淨服務費及佣金收入按年增長38%至逾4,800萬元；淨息差擴闊至2.21%，2023年上半年為1.87%，高於香港零售銀行整體水平。

ZA Bank指，客戶存款按年增長70%至168億元，今年上半年的增幅則為44%，主要受新存款產品（包括高息錢罌和懶人錢罌）以及香港首個行路賺息計劃「步步生息」等創新體驗帶動：ZA Bank App目前提供超過150款投資基金，投資於基金的資產總值於上半年增幅達2倍。

商業銀行方面，該行2024年上半年新開戶數目錄得60%增長。現已成為Web3生態圈的首選銀行合作夥伴，包括兩個香港持牌VATP（虛擬資產交易平台）。今年7月ZA Bank亦成為香港首間為穩定幣發行人提供儲備銀行服務（reserve banking）的數字銀行。

ZA Bank行政總裁姚文松表示，儘管宏觀環境充滿挑戰，今年上半年的業績維持強勁，反映其專注於高質量增長和營運效率的策略取得成效。ZA Bank亦首度錄得單月盈利，足以印證香港數字銀行業務模式的強大和可持續性，讓ZA Bank可以穩步邁向持續盈利。

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